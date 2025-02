Thông điệp ẩn từ tên album mới của G-Dragon

"Übermensch" - tên gọi album mới của G-Dragon - là một khái niệm quan trọng trong triết học Nietzsche dùng để chỉ những con người tự kiến tạo hệ giá trị riêng.

Tạo hình trong MV Too Bad mới ra mắt của nghệ sĩ G-Dragon. Ảnh: Billboard.

Vào 12 giờ trưa ngày 25/2, nghệ sĩ G-Dragon chính thức ra mắt album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch. Đây là album đánh dấu sự trở lại của thủ lĩnh Big Bang sau hơn 11 năm kể từ COUP D'ÉTAT, với tổng cộng tám ca khúc và hai MV phát hành đồng thời.

Tên gọi của album này là một thuật ngữ có nguồn gốc từ triết học của Friedrich Nietzsche.

Trong triết học Nietzsche, Übermensch (Siêu nhân - Beyond Human) là khái niệm quan trọng xuất hiện trong tác phẩm Also sprach Zarathustra (Zarathustra đã nói như thế). Übermensch không đơn thuần là những con người vượt trội về thể chất hay tài năng, họ là người tự kiến tạo hệ giá trị riêng, thoát khỏi khuôn mẫu cũ kỹ của xã hội.

Cuốn Zarathustra đã nói như thế bản tiếng Việt. Ảnh: Nhã Nam.

Theo tác giả Matthew Meyer trong cuốn sách The Routledge Guidebook to Nietzche’s Thus Spoke Zarathustra, trái ngược với “kẻ cuối cùng” - những người chỉ mưu cầu sự an nhàn và sống theo lối mòn, Übermensch đại diện cho tinh thần sáng tạo không ngừng, dám phá vỡ giới hạn và ảnh hưởng đến lịch sử bằng tư duy độc lập. Triết gia Nietzsche từng ngưỡng mộ Napoleon vì ông đã thay đổi trật tự châu Âu và để lại dấu ấn vượt thời đại - một phẩm chất tiêu biểu của Übermensch.

Khi đặt tên album là Übermensch, G-Dragon cho thấy sự ảnh hưởng của triết học trong tư duy nghệ thuật. Trưởng nhóm Big Bang ngầm khẳng định vị thế và con đường mà anh đang theo đuổi. Sau hơn một thập kỷ im ắng, album lần này là một sản phẩm âm nhạc mang tính tuyên ngôn: sự trở lại của một nghệ sĩ có khả năng định hình xu hướng và ảnh hưởng đến nền âm nhạc đương đại.

Tinh thần của Übermensch còn thể hiện trong từng ca khúc của album. Từ Power - một khúc ca đầy năng lượng, Drama với những cao trào kịch tính, cho đến IBELONGIIU mang tính chiêm nghiệm, tất cả đều phản ánh hành trình của một nghệ sĩ vượt qua nghịch cảnh, tìm kiếm bản ngã và tạo ra giá trị riêng. Hai MV ra mắt cùng lúc - Drama và Too Bad - cũng mang sắc thái đối lập nhưng bổ sung lẫn nhau, tượng trưng cho hai mặt của Übermensch: sự phá cách đầy bản lĩnh và những giằng xé nội tâm trong quá trình tự hoàn thiện.

Theo các tài liệu từ đại học Stanford, triết gia Nietzsche từng viết rằng một Übermensch phải đối diện với cuộc đời bằng thái độ chấp nhận và sáng tạo, biến mọi khó khăn thành động lực phát triển. Nhìn từ góc độ này, album Übermensch là thông điệp về một nghệ sĩ sẵn sàng vượt qua giới hạn của bản thân và không ngừng khẳng định giá trị trong dòng chảy âm nhạc hiện đại.