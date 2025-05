Betis quyết giữ Antony

"Phép màu" mang tên Antony đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp Betis tiến gần hơn đến tấm vé dự Champions League mùa tới. Siêu phẩm sút xa vào lưới Espanyol cuối tuần qua - cú đánh lườn chân trái đưa bóng bay vào góc chữ A khung thành đối phương - là minh chứng rõ nét cho tài năng và sự hồi sinh đáng kinh ngạc của cầu thủ từng bị xem là "bom xịt" tại Old Trafford.

Không chỉ tỏa sáng tại La Liga, ngôi sao 25 tuổi còn khiến Fiorentina - đối thủ của Betis tại bán kết Conference League - phải dè chừng sau những pha đột phá đầy tốc độ và kỹ thuật ở trận lượt đi. Phong cách chơi bóng đầy sáng tạo cùng khả năng đột biến trong các tình huống một đối một đã giúp Antony nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của cổ động viên Betis.

Manu Fajardo, Giám đốc thể thao của đội bóng áo xanh-trắng, đã nhanh chóng bắt đầu các cuộc đàm phán với Manchester United về việc kéo dài thời gian cho mượn Antony. Dù nguồn lực tài chính có hạn, Betis vẫn tự tin vào lợi thế từ mối quan hệ tốt đẹp giữa Antony với đội bóng và khát khao được tiếp tục sự nghiệp tại Sevilla của cầu thủ này.

Phía "Quỷ đỏ" cũng không giấu sự hài lòng khi thấy tài năng trị giá 85 triệu bảng của họ dần lấy lại phong độ và sẵn sàng xem xét phương án cho mượn tiếp nếu không nhận được lời đề nghị mua đứt với giá hợp lý.

Chiến dịch săn vé Champions League thành công có thể là chìa khóa cuối cùng để Betis thuyết phục được cầu thủ người Brazil gắn bó lâu dài. Trước mắt, Antony vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trong hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu của Real Betis mùa giải này.

