Bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận công nghệ tế bào trị ung thư từ Nhật Bản

Ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bệnh viện Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào trị ung thư.

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của Y tế Việt Nam đã “về đích” hoàn thành sớm mục tiêu phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực y tế, đưa Việt Nam trở thành số ít các quốc gia trong khu vực châu Á có thể hoàn toàn làm chủ công nghệ lõi trong công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch, đảm bảo đáp ứng tương đồng các tiêu chuẩn Nhật Bản ở mức cao nhất.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản trong lễ công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư của Nhật Bản, giữa Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn y tế Grandsoul.

Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới về nghiên cứu phát triển và thành tựu trong ứng dụng công nghệ tế bào, tế bào miễn dịch, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính. Tính đến năm 2026, Nhật Bản sở hữu 3 giải Nobel y sinh từ thành tựu của công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến tế bào gốc, tế bào miễn dịch.

Tháng 10/2026, GS.TS Matsuo Yoshinobu, Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, thẩm định cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm và đánh giá chất lượng nuôi cấy, phân lập tế bào do Bệnh viện Tâm Anh sản xuất đạt các tiêu chuẩn Nhật Bản ở mức cao bậc nhất.

GS.TS Matsuo Yoshinobu, nhà khoa học hàng đầu tại Tập đoàn Y tế Grandsoul, cho biết vượt qua hàng chục đơn vị tại châu Á, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chứng minh tiềm lực, với nền tảng hạ tầng hiện đại và đội ngũ chuyên gia, nhân lực chuyên sâu về tế bào gốc, tế bào miễn dịch để trở thành đối tác duy nhất hợp tác đầu tư, chuyển giao toàn diện công nghệ lõi với Tập đoàn Grandsoul.

Hệ thống Labo hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về phòng sạch ISO 5, 6 và vi sinh cấp độ A, B theo GMP, sẵn sàng triển khai các kỹ thuật nuôi cấy, hoạt hóa và chuẩn bị tế bào tiên tiến phục vụ điều trị.

Các công nghệ tế bào thế hệ mới hai bên lựa chọn chuyển giao được Tập đoàn Grandsoul Nhật Bản nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong điều trị và nâng cao sức khỏe, và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) phê duyệt và cấp phép ứng dụng chính thức nhiều năm tại Nhật Bản, mang lại hiệu quả, an toàn cho người sử dụng. Trọng tâm gồm 2 nhóm: Công nghệ phân lập, nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ và công nghệ phân lập nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào miễn dịch tự nhiên NK điều trị ung thư.

Tế bào gốc trung mô mở ra tiềm năng hỗ trợ điều trị các bệnh lý tim mạch, bệnh lý thần kinh (đột quỵ, sa sút trí tuệ), tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), trẻ hóa da… Liệu pháp tế bào miễn dịch NK khai thác khả năng nhận diện, tiêu diệt tế bào ung thư của hệ miễn dịch, bổ sung thêm hướng tiếp cận trong chiến lược điều trị ung thư đa mô thức, bên cạnh phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị đích.

Theo GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo & Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, liệu pháp tế bào NK còn bổ sung thêm hướng tiếp cận trong chiến lược điều trị ung thư đa mô thức, là “vũ khí tối tân” trong chiến lược dự phòng, điều trị ung thư đang gia tăng nhanh tại Việt Nam. Khi các liệu pháp tế bào được ứng dụng tại Việt Nam, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay trong nước, giảm chi phí và gánh nặng khi phải ra nước ngoài điều trị, đồng thời có cơ hội thu hút, thúc đẩy khách quốc tế đến Việt Nam khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn (thứ 2 từ trái sang) cùng PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) chụp cùng Giáo sư Tasuku Honjo (giữa) - chủ nhân giải Nobel Y học và Sinh lý học năm 2018.

Theo công bố, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận hoàn thiện công nghệ và ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân (lấy tế bào của chính người bệnh) điều trị bệnh thần kinh, sa sút trí tuệ; công nghệ tế bào hỗ trợ điều trị tim mạch, xơ vữa động mạch, hô hấp (COPD), rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường; công nghệ tế bào hỗ trợ điều trị bệnh lý về miễn dịch, bệnh tự miễn, tăng cường miễn dịch trong các bệnh lý về ung thư. Các công nghệ này sẽ được áp dụng trên toàn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại 5 cơ sở ở TP.HCM và Hà Nội.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khẳng định năng lực điều trị ung thư đa mô thức, nâng cao hiệu quả điều trị.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết kết quả này có được nhờ các nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ, tạo động lực để doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư vào công nghệ chiến lược quốc gia. Việc tiếp nhận toàn diện công nghệ mới không chỉ giúp Tâm Anh từng bước làm chủ công nghệ lõi, mà còn mở ra cơ hội hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản trong nghiên cứu, đầu tư và phát triển.