Bệnh nhân ở TP.HCM tức tốc nhập viện sau 2 giờ ăn cá ngừ

Hai giờ sau bữa ăn có cá ngừ, người đàn ông 48 tuổi nổi mề đay toàn thân, khó thở, tụt huyết áp và được chẩn đoán sốc phản vệ độ III.

Bệnh nhân sốc phản vệ độ III sau khi ăn cá ngừ. Ảnh: seanlandfoods.

Bệnh nhân T.N.H. (48 tuổi, ngụ TP.HCM) được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng nổi mề đay, ban đỏ ngứa khắp cơ thể và khó thở khoảng 2 giờ sau khi ăn cá ngừ. Đáng chú ý, trước đó người bệnh chưa từng ghi nhận dị ứng với loại thực phẩm này.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh nổi mề đay lan rộng, ngứa dữ dội, khó thở, mệt mỏi, tay chân lạnh và tụt huyết áp còn 85/50 mmHg. Dựa trên các biểu hiện lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán phản vệ độ III - một tình trạng cấp cứu có nguy cơ đe dọa tính mạng. Ê-kíp điều trị lập tức triển khai phác đồ cấp cứu, bao gồm tiêm adrenalin và các biện pháp hồi sức tích cực.

Sau khi qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, tự thở, huyết áp và mạch ổn định. Người bệnh đang được theo dõi và điều trị tiếp tại khoa Nội Tim mạch.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, huyết áp và mạch ổn định. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Trần Thị Quỳnh Nga, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất, nhiều người cho rằng phản vệ chỉ xảy ra ở những người có tiền sử dị ứng. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy phản ứng này vẫn có thể xuất hiện ở những người trước đó nhiều lần sử dụng cùng một loại thực phẩm mà không gặp bất thường.

“Không ít trường hợp trước đây vẫn sử dụng hải sản, cá, tôm, cua hoặc các loại thực phẩm khác hoàn toàn bình thường nhưng sau đó lại xuất hiện phản ứng dị ứng. Đây là tình huống không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng”, bác sĩ Nga cho biết.

Các bác sĩ cho biết phản vệ là phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, khởi phát nhanh và có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Tác nhân gây phản vệ thường gặp gồm thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng và một số yếu tố khác.

Người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu như nổi mề đay, ngứa, phát ban, sưng môi, sưng lưỡi, khó thở, khò khè, chóng mặt hoặc choáng váng sau khi ăn uống, dùng thuốc hoặc tiếp xúc với tác nhân nghi ngờ. Khi xuất hiện các biểu hiện nặng như khó thở tăng dần, tức ngực, tụt huyết áp, lơ mơ hoặc ngất, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu để được xử trí kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên chủ quan với bất kỳ dấu hiệu dị ứng nào xuất hiện sau ăn uống hoặc dùng thuốc. Việc nhận biết sớm và điều trị đúng thời điểm có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong do phản vệ.