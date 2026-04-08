Bên trong phòng lắp ráp robot của trường THCS top đầu Hà Nội

Những ngày này, sau giờ học chính khóa, học sinh thuộc đội tuyển robot của trường THCS Cầu Giấy ( Hà Nội ) lại tập trung tại phòng học STEM. Các em say sưa lắp ráp, lập trình và thử nghiệm robot. Chỉ khoảng một tháng nữa, những sản phẩm này sẽ được mang đi tham gia các cuộc giải vô địch quốc gia, quốc tế về STEM, AI và Robotics.

Phòng học STEM của trường THCS Cầu Giấy được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng vào tháng 5/2025. Sau gần một năm đi vào hoạt động, căn phòng đã trở thành không gian sáng tạo, nơi học sinh thử nghiệm ý tưởng và nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học.

Không chỉ đội tuyển robot luyện tập để tham gia các giải đấu, nhà trường còn tổ chức chương trình tự chọn về AI và Robotics dành cho học sinh yêu thích lĩnh vực này. Học sinh được học 2 tiết mỗi tuần tại phòng STEM, với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Phòng học rộng khoảng 80 m2, với nhiều thiết bị công nghệ tiên tiến như hệ thống máy tính, robot VEX, máy cắt laser, máy in 3D, kính hiển vi điện tử, kính thực tế ảo, dụng cụ cơ khí… Trong đó, điểm nhấn nổi bật là hệ thống VEX Robotics - một nền tảng robot giáo dục hiện đại được nhiều trường học trên thế giới sử dụng.

Cô Trần Kim Phượng, giáo viên môn Công nghệ, cho biết với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đây là "phòng lab" đa năng cho môn Công nghệ, Vật lý, Toán và nhiều bộ môn khoa học khác. Thay vì chỉ học lý thuyết, học sinh được trực tiếp thực hiện quy trình chế tạo, từ khâu lắp ráp cơ khí, đấu nối mạch điện đến lập trình thuật toán điều khiển.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em được khuyến khích tư duy, tự tìm tòi giải pháp, chấp nhận thử nghiệm sai và kiên trì tối ưu hóa sản phẩm. Không khí trong phòng học luôn tràn đầy tiếng thảo luận sôi nổi. Những bài toán hóc búa về chuyển động hay cảm biến không còn nằm trên trang giấy mà trở nên sống động thông qua từng nhịp di chuyển của robot trên sa bàn.

Tô Bảo An, học sinh lớp 9A5, cho biết đội của em đang thử nghiệm robot mang tên Supernova. Với vai trò đội trưởng, An chịu trách nhiệm điều phối, đồng thời tham gia vào quá trình lắp ráp robot, sửa lỗi và cải tiến sản phẩm. Theo nữ sinh, để có được hình dáng và khả năng vận hành như hiện tại, nhóm đã trải qua gần một năm nghiên cứu với 4 phiên bản cải tiến khác nhau. Mỗi phiên bản mới thường mất từ 3-4 tuần để hoàn thiện.

Thầy Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết để giảng dạy và vận hành phòng STEM hiệu quả, trường đưa giáo viên các môn Khoa học tự nhiên, Toán, Công nghệ đi tập huấn trong dịp hè. Mục tiêu là giáo viên biết dùng thiết bị trong phòng, biết lắp robot và hiểu được các công nghệ cơ bản. Từ năm học này, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, đặc biệt là tổ Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, xây dựng kế hoạch môn học có nội dung sử dụng phòng STEM trong dạy học.

​​Trường cũng hướng dẫn một nhóm học sinh nòng cốt để hỗ trợ các bạn khác, khuyến khích các em trải nghiệm phòng STEM. Việc này vừa giảm áp lực cho giáo viên, vừa tạo hứng thú cho học sinh.

Ngoài ra, trường tổ chức nhiều cuộc thi, hoạt động khoa học thực tế, trong đó chế tạo robot được yêu thích nhất. Sau khi tổ chức các sân chơi nội bộ, nhà trường bắt đầu tìm kiếm những cuộc thi có tính chuyên nghiệp và quốc tế để học sinh tham gia. Qua đó, học sinh trưởng thành hơn về tư duy, kỹ năng và tinh thần làm việc nhóm, mang về nhiều giải thưởng tiêu biểu.

Thầy hiệu trưởng cho hay nếu như năm đầu, trường phải tìm học sinh và vận động, thuyết phục phụ huynh, thì bây giờ, trường phải lựa chọn trong rất nhiều em đăng ký tham gia. “Điều đó cho thấy khi tạo được môi trường và sân chơi phù hợp, niềm đam mê khoa học của học sinh sẽ tự nhiên được khơi dậy”, thầy Thông chia sẻ.

