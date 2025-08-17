Bên trong nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam

Chị Đào Thị Cúc cho biết, sau khi đất nước giành độc lập, để giải quyết khó khăn của đất nước về tài chính, tiền tệ và khẳng định vị thế của đất nước về tài chính, kinh tế, chính trị cần có nhà máy in tiền. Lúc này, tại Đông Dương chỉ có 2 nhà máy in có thể đáp ứng được nhu cầu in ấn tiền là Nhà in Taupin, Nhà in Viễn Đông, nhưng thực dân Pháp không bán cho Chính phủ Việt Nam. Cuối cùng, ông Đỗ Đình Thiện bỏ tiền ra mua lại nhà in Taupin, hiến cho Chính phủ lập nhà in tiền lấy tên “Việt Nam quốc gia ấn thư cục”.