Bên trong khách sạn 'chữa lành' xa xỉ tại London

Six Senses London mở cửa tại khu Bayswater, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp này tại Anh.

Công trình có 109 phòng, tọa lạc trong tòa nhà lịch sử thời Edwardian của khu Whiteley, một dự án tái phát triển trị giá khoảng 1,5 tỷ bảng Anh.

Địa điểm vẫn giữ lại nhiều yếu tố kiến trúc Art Deco nguyên bản của tòa nhà Edwardian cũ, kết hợp cùng thiết kế nội thất hiện đại do studio AvroKo (New York) thực hiện.

Không gian bên trong mang phong cách nhiều lớp nhưng nhẹ nhàng, với sàn gỗ sồi sáng màu, thảm len dày và các chi tiết Art Deco tinh tế, tạo cảm giác sang trọng nhưng không phô trương. The The Times, giá phòng khởi điểm tại đây hiện ở mức 825 bảng Anh/đêm, tương đương 29 triệu đồng.

Nick Yarnell, Tổng giám đốc khách sạn, cho biết việc lựa chọn Bayswater thay vì các khu sang trọng quen thuộc như Mayfair hay Knightsbridge là một quyết định có chủ đích. Khu vực này nằm gần Hyde Park và các khu dân cư nổi tiếng như Notting Hill, nhưng lại thiếu vắng các khách sạn hạng sang quy mô lớn. Six Senses kỳ vọng sự xuất hiện của khách sạn sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tái sinh của khu phố.

Điểm nhấn lớn nhất của khách sạn nằm dưới tầng hầm, nơi khu spa rộng 2.300 m² được thiết kế như trung tâm của toàn bộ trải nghiệm. Không gian này có hồ bơi với ánh sáng điều chỉnh theo nhịp sinh học, bồn tắm magie, phòng xông hơi Phần Lan, phòng tắm hơi và bể ngâm lạnh. Phòng tập rộng 325 m² có thể phục vụ tới 50 người cùng lúc với các thiết bị công nghệ cao, bao gồm xe đạp AI cho các bài tập tim mạch cường độ cao.

Các liệu pháp chăm sóc sức khỏe khác như ánh sáng đỏ, xông hơi hồng ngoại hay buồng trị liệu lạnh -110°C cũng được bố trí riêng.

Khu spa cũng có Alchemy Bar - một không gian nơi các loại thảo mộc được phơi khô và chưng cất thành trà, tinh dầu và các bài thuốc tự nhiên.

Triết lý sử dụng thực vật và lối sống lành mạnh tiếp tục được mở rộng sang khu nhà hàng, nơi thực đơn có tới một nửa là món chay và thuần chay. Trong bếp còn có phòng thí nghiệm lên men, nơi kombucha và nhiều loại đồ uống chức năng được sản xuất ngay tại chỗ. Six Senses cũng nhấn mạnh yếu tố bền vững trong vận hành. Khoảng 0,5% doanh thu của khách sạn được dành cho các dự án phục hồi hệ sinh thái đô thị, trồng cây và bảo vệ các loài thụ phấn.

Bên cạnh khu khách sạn, dự án còn bao gồm 14 căn hộ cao cấp mang thương hiệu Six Senses, nhà hàng, quầy bar và khu hội viên riêng mang tên Six Senses Place. Không gian này được thiết kế như một trung tâm sinh hoạt cho cư dân địa phương, nơi tổ chức các hoạt động về sức khỏe, môi trường và lối sống bền vững.

Six Senses London là một phần trong chiến lược mở rộng các khách sạn đô thị của IHG Hotels & Resorts. Sau các dự án gần đây tại Rome và Kyoto, tập đoàn khách sạn toàn cầu này tiếp tục cho thấy xu hướng đưa mô hình nghỉ dưỡng wellness vào trung tâm các thành phố lớn.

