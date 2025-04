Bến đỗ mới của Muller

Theo Bild, Los Angeles FC (LAFC) của MLS xem xét chiêu mộ cầu thủ này. Muller chưa có ý định giải nghệ và muốn tiếp tục thi đấu ít nhất một mùa giải nữa sau khi chia tay Bayern Munich vào cuối mùa 2024/25.

Ngoài LAFC, các câu lạc bộ như FC Cincinnati và San Diego cũng săn đón Muller. Tuy nhiên, Bayern Munich hy vọng rằng tiền đạo người Đức sẽ gia nhập LAFC, giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai câu lạc bộ. Ngoài ra, khả năng cạnh tranh chức vô địch MLS của LAFC cao hơn nhiều so với hai đội còn lại.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo "Hùm xám" cũng muốn mời Muller giữ vai trò đại sứ cho câu lạc bộ tại thị trường Mỹ.

Theo các nguồn tin từ Đức, Müller kỳ vọng sẽ ở lại sân Allianz Arena thêm một mùa giải. Anh sẵn sàng tiếp tục cống hiến cho đến hè 2026, nhưng Bayern Munich thay đổi lập trường. Trước đó, câu lạc bộ từng tuyên bố sẽ để Muller ở lại "cho đến khi anh còn muốn chơi bóng tại Bavaria". Quyết định này khiến Muller cảm thấy hụt hẫng.

Một trong những lý do chính khiến Bayern quyết định chia tay Muller là mức lương của anh. Tiền đạo này nhận 10 triệu euro mỗi mùa nhưng có đóng góp hạn chế, chủ yếu sắm vai dự bị ở Bayern mùa này. Với kế hoạch cắt giảm quỹ lương để chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, việc chia tay Muller sẽ giúp câu lạc bộ cân bằng tài chính.

Bayern Munich sẽ góp mặt ở FIFA Club World Cup 2025 vào tháng 6, thời điểm mà hợp đồng của Muller với câu lạc bộ vẫn còn hiệu lực (đến hết ngày 30/6). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu tiền đạo này có góp mặt cùng tập thể "Hùm xám" tại giải đấu trên đất Mỹ hay không.

