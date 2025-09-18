Bền bỉ như Blind

Ở tuổi 35, Daley Blind vẫn chơi thứ bóng đá đỉnh cao với sự bền bỉ và kỷ luật hiếm có.

Từng bị hoài nghi sẽ chọn Girona làm bến đỗ “dưỡng già”, cựu sao Manchester United nay lại hóa thành trụ cột vững chắc, góp phần quan trọng vào bước tiến của đội bóng xứ Catalonia. Tại đây, anh không chỉ mang đến sự già dặn nơi hàng thủ mà còn trở thành biểu tượng của ý chí bền bỉ và tính chuyên nghiệp, giúp Girona duy trì nền tảng ổn định qua nhiều mùa giải.

Khi Blind đặt bút ký hợp đồng với Girona vào mùa hè 2023, nhiều người tin rằng đó sẽ là điểm dừng chân an nhàn sau khi trải qua những ngày tháng đỉnh cao. Nhưng hậu vệ người Hà Lan khiến tất cả bất ngờ: anh lao vào tập luyện và thi đấu với tinh thần không khác gì thời trai trẻ.

Kết quả là chỉ trong hơn hai mùa, Blind có tới 80 lần ra sân. Với đà này, anh sẽ sớm cán mốc 100 trận trong màu áo sọc đỏ-trắng.

Mùa trước, Blind chơi tới 40 trận trên ba đấu trường (La Liga, Champions League, Cúp Nhà vua). Trước đó một năm, con số cũng lên đến 37 trận. Blind chỉ vắng mặt tổng cộng 14 trận trong hai mùa, đủ để thấy mức độ tin tưởng mà HLV Michel Sanchez dành cho anh.

Blind không chỉ giữ vai trò “lão tướng dìu dắt” mà còn thể hiện sự linh hoạt hiếm có. Anh có thể đá hậu vệ trái hoặc trung vệ, sẵn sàng lấp đầy những khoảng trống do chấn thương của đồng đội.

Mùa trước, Blind thay Miguel Gutierrez ở cánh trái. Còn hiện tại, khi David Lopez nghỉ dài hạn, Blind lại đá cặp cùng Vitor Reis ở trung tâm hàng thủ.

Ở tuổi 35, Blind vẫn chạy bền, vẫn chiến đấu hết mình.

Sai sót vẫn có, như tình huống phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền trong trận hòa Celta Vigo với tỷ số 1-1, nhưng nhìn tổng thể, Blind vẫn là điểm tựa chắc chắn. Hiện anh là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều thứ ba của Girona (264 phút), chỉ sau Vitor Reis và Joel Roca, đồng thời nằm trong nhóm sáu cái tên đã góp mặt trọn vẹn bốn vòng đấu đầu tiên.

Blind còn ràng buộc với Girona đến năm 2026. Mùa hè vừa qua, anh nhận được không ít lời mời gọi, nhưng lựa chọn của Blind là tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalonia. Ban lãnh đạo Girona được cho là sẵn sàng ngồi lại đàm phán gia hạn, trong khi HLV Michel cũng ủng hộ. Tuy nhiên, bản thân Blind vẫn ấp ủ khát vọng một ngày trở về Ajax để khép lại sự nghiệp.

Dù lựa chọn cuối cùng là gì, hiện tại Girona hưởng lợi tối đa từ “thanh xuân bất tận” của Daley Blind. Ở tuổi 35, anh vẫn chạy bền, vẫn chiến đấu hết mình và vẫn là minh chứng sống cho giá trị của sự chuyên nghiệp trong bóng đá đỉnh cao.