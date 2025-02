Bellingham và bạn gái ngồi khán đài cổ vũ Real

Jude Bellingham không thể ra sân khi Real Madrid chạm trán Girona thuộc vòng 25 La Liga đêm 23/2. Bellingham nhận thẻ đỏ trong trận hòa Osasuna sau khi văng tục với trọng tài Jose Luis Munuera Montero. Có những tranh cãi về việc anh nói "F** off" hay "F** you". Dù vậy, Real vẫn thất bại trong việc kháng cáo án treo giò 2 trận.

Do đó, cầu thủ 21 tuổi theo dõi trận đấu từ khán đài. Tiền vệ người Anh ngồi cạnh bạn gái mới Ashlyn Castro và mẹ Denise Bellingham. Người mẫu người Mỹ và anh mới công khai mối quan hệ đầu tháng này. Đây là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện công khai tại Bernabeu.

Bellingham chọn trang phục đen đơn giản khi ngồi giữa Castro và mẹ Denise. Khi hình ảnh của họ xuất hiện trên màn hình lớn, Castro nở nụ cười rạng rỡ, trong khi Bellingham giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

Castro có hơn 265.000 người theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân. Castro từng có mối quan hệ với tài tử Hollywood Michael B. Jordan và ngôi sao NBA LaMelo Ball, nhưng có tin đồn rằng mối quan hệ với Bellingham bắt đầu khi cô chưa kết thúc tình cũ.

Trước đó, Bellingham từng được cho là hẹn hò với người mẫu Hà Lan Laura Celia Valk, nhưng cả hai chưa bao giờ công khai mối quan hệ. Laura sau đó khẳng định cô vẫn đang độc thân, dập tắt mọi đồn đoán.

Kông có Bellingham, Real Madrid thắng Girona 2-0 nhờ các pha lập công của Vinicius và Luka Modric. Kết quả giúp " Los Blancos" cân bằng điểm số với Barcelona, nhưng xếp sau do thua đối đầu.

