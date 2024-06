Bellingham nhận nhiệm vụ mới ở tuyển Anh

Theo Guardian, HLV Gareth Southgate tiết lộ về lý do chọn sao mai 20 tuổi vào vị trí quan trọng này. Chiến lược gia 53 tuổi chia sẻ: “Tôi muốn có thể nắm bắt được những gì đang diễn ra với các nhóm tuổi khác nhau trong đội. Chúng tôi có 26 người, không dễ để theo dõi tình trạng của mọi người hàng ngày”.

“Các cầu thủ trẻ thường miễn cưỡng hơn khi tiếp xúc HLV, vì vậy tôi muốn biết những gì đang diễn ra cả trong và ngoài sân cỏ”, thuyền trưởng của “Tam sư” nói thêm.

Với Bellingham, cầu thủ 20 tuổi này sẽ là phương tiện để kết nối HLV Southgate với các cầu thủ trẻ khác như Kobbie Mainoo, Adam Wharton hay Cole Palmer.

Bellingham vừa trải qua mùa giải thành công cùng “Los Blancos” với chức vô địch La Liga và Champions League. Ngôi sao người Anh cho thấy sự trưởng thành đáng kể so với độ tuổi của mình ở mùa giải 2023/24.

Việc được HLV Southgate tin tưởng trao vị trí lãnh đạo cho thấy ông đánh giá cao Bellingham đến thế nào.

Tại EURO 2024, “Tam sư” thiếu vắng hàng loạt tên tuổi có tiếng nói trong đội như Raheem Sterling, Harry Maguire hay Jordan Henderson. Điều này khiến HLV Southgate phải chọn ra nhóm thủ lĩnh mới thay thế.

Bellingham cùng các đồng đội sẽ có trận khai màn EURO 2024 trước Serbia vào rạng sáng 17/6 (giờ Hà Nội). Sau đó, thầy trò HLV Southgate lần lượt chạm chán Đan Mạch (20/6) và Slovenia (26/6).

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.