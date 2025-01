Beckham tiết lộ kế hoạch hậu giải nghệ của Messi

Inter Miami đang bước vào mùa giải quan trọng với mục tiêu lịch sử, khi lần đầu tiên tham gia FIFA Club World Cup theo thể thức mới. Tuy nhiên, câu chuyện về tương lai của Messi vẫn là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong lòng câu lạc bộ và cộng đồng người hâm mộ.

Messi hiện chuẩn bị cho mùa giải 2025 với Inter Miami, nhưng hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo của câu lạc bộ, bao gồm Jorge Mas và David Beckham, đang nỗ lực hết sức để thuyết phục Messi gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa.

Giữa những suy đoán về khả năng Messi tiếp tục gắn bó với Inter Miami, chủ sở hữu David Beckham đưa ra tiết lộ bất ngờ về những kế hoạch của ngôi sao người Argentina sau khi anh kết thúc sự nghiệp cầu thủ.

Nhân lúc tham gia Diễn đàn Kinh tế, Beckham chia sẻ rằng Messi có một mong muốn đặc biệt, đó là trở lại Barcelona sau khi giải nghệ. Nhà vô địch World Cup 2022 thẳng thắn nói rằng không có kế hoạch định cư lâu dài ở Mỹ mà chỉ nghĩ đến việc sống gần Camp Nou, nơi bản thân trải qua những năm tháng vinh quang cùng Barcelona.

"Tôi rất muốn Messi ở lại Miami khi anh ấy giải nghệ, nhưng Leo đã nói với tôi rằng anh ấy chỉ nghĩ đến việc sống gần Camp Nou", Beckham chia sẻ, làm sáng tỏ ý định trở về quê hương của Messi sau khi kết thúc sự nghiệp.

Beckham không chỉ chia sẻ về kế hoạch của Messi mà còn khẳng định tình yêu sâu đậm mà cầu thủ này dành cho Barcelona. Theo cựu sao Manchester United, chưa bao giờ anh thấy một cầu thủ nào yêu đội bóng của mình như Messi yêu Barcelona.

"Tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào yêu Barcelona như Messi. Bạn có thể thấy logo của Barça trên chân anh ấy và thậm chí là trên chai nước của anh ấy", Beckham nói, nhấn mạnh rằng tình yêu của Messi dành cho đội bóng xứ Catalonia là điều không thể phủ nhận.

Mặc dù những tiết lộ của Beckham làm rõ ý định của Messi sau khi giải nghệ, tương lai của siêu sao người Argentina tại Inter Miami vẫn chưa được xác định. Messi sẽ tiếp tục chơi cho câu lạc bộ này trong mùa giải 2025, và ban lãnh đạo Inter Miami đang tìm mọi cách để giữ chân anh thêm một năm nữa.

Tuy nhiên, với những tuyên bố của Beckham, có thể thấy rằng Messi đã có kế hoạch rõ ràng về những bước đi tiếp theo trong cuộc đời sau sự nghiệp bóng đá.

Với tình yêu mãnh liệt dành cho Barcelona, không ai có thể phủ nhận rằng Messi vẫn luôn giữ một mối quan hệ đặc biệt với đội bóng xứ Catalonia, và một ngày nào đó, anh sẽ trở lại nơi đã giúp bản thân trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.