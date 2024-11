Bé trai 3 tuổi tử vong dưới kênh ở Long An

Người dân địa phương phát hiện thi thể bé trai khoảng 3 tuổi nổi trên mặt nước con kênh ở Long An.

Sáng nay (1/11), Công an huyện Đức Hòa (Long An) đang phối hợp với các bên liên quan khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể bé trai khoảng 3 tuổi dưới kênh trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MĐ.

Khoảng 19h ngày 31/10, người dân khu vực Sa Bà, gần mái ấm tình thương Tâm Đức thuộc ấp Xuân Khánh 1, xã Hòa Khánh Nam phát hiện thi thể cháu bé trai khoảng 3 tuổi lẫn trong lục bình nổi trên mặt kênh.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đức Hòa đã đến bảo vệ hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ, đồng thời, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.

Người dân sống gần hiện trường cũng đến nhận dạng, bước đầu xác định nạn nhân không phải người ở khu vực này.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.