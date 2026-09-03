Bé gái 'đẻ bọc điều' trong ca sinh đôi ngày Quốc khánh

Sau 3 năm mong con, sản phụ ở Hà Nội đón cặp song sinh khỏe mạnh đúng ngày 2/9. Đặc biệt, bé gái chào đời khi vẫn còn nguyên trong túi ối.

Bé gái chào đời khi vẫn còn nguyên trong túi ối. Ảnh: BVCC.

Chị Đ.P.N.M. (31 tuổi, Hà Nội) vừa đón hai con chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đúng dịp Quốc khánh 2/9. Ca sinh đặc biệt diễn ra tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Khi thai kỳ ở tuần thứ 37, chị M. bắt đầu chuyển dạ, được chỉ định mổ lấy thai.

11h55 ngày 2/9, bé trai cất tiếng khóc chào đời, nặng 2,4 kg. Chỉ một phút sau, lúc 11h56, bé gái cũng ra đời khỏe mạnh, nặng 2,45 kg.

Điều đặc biệt là khi được đưa ra khỏi bụng mẹ, bé gái vẫn còn nằm nguyên trong túi ối.

Hiện tượng này trong dân gian thường được gọi là "đẻ bọc điều". Đây là tình trạng trẻ chào đời khi túi ối chưa vỡ, được xem là hiện tượng hiếm gặp trong sản khoa. Theo quan niệm dân gian, những em bé "đẻ bọc điều" thường được gắn với hình ảnh may mắn, được che chở.

Với gia đình chị N.M., khoảnh khắc này càng trở nên đáng nhớ khi cô bé chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9, sau hành trình dài chờ đợi.

Cặp song sinh IVF chào đời khỏe mạnh ở tuần 37 sau thai kỳ nhiều thử thách. Ảnh: BVCC.

Trước đó, hành trình mang thai của chị N.M. không dễ dàng. Chị mang song thai bằng phương pháp IVF trên nền đa nang buồng trứng và phải được theo dõi chặt chẽ trong suốt thai kỳ.

Bác sĩ chuyên khoa I Bùi Chí Dũng cho biết ngay những tháng đầu, chị M. gặp tình trạng rau bám thấp nên chưa thể thực hiện thủ thuật khâu vòng cổ tử cung. Đến tuần thai thứ 18, các bác sĩ ghi nhận cổ tử cung ngắn. Lúc này, rau đã kéo cao hơn, tạo điều kiện để ê-kíp tiến hành khâu vòng cổ tử cung nhằm hỗ trợ giữ thai.

Từ đó, thai phụ tiếp tục được theo dõi sát và đồng hành cùng các bác sĩ trong những tháng còn lại của thai kỳ. Hai em bé lần lượt chào đời khỏe mạnh, đánh dấu kết thúc hành trình 3 năm mong con và những tháng ngày nhiều thử thách để giữ thai.