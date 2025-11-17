Bé gái Ấn Độ thiệt mạng sau hình phạt đi học muộn

Bé gái lớp 6 bị bắt đứng lên ngồi xuống 100 lần vì đi học muộn 10 phút và đã tử vong ngay sau hình phạt khắc nghiệt này.

Một lớp học ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) ngày 11/1/2021. Ảnh: Reuters.

Kajal Gond là học sinh của trường Shree Hanumant Vidya Mandir ở thành phố Vasai, bang Maharashtra, Ấn Độ. Trong ngày Tết Thiếu nhi ở Ấn Độ (14/11), bé gái 12 tuổi này bị giáo viên phạt nặng vì đi học muộn 10 phút.

NDTV đưa tin, Kajal Gond bị yêu cầu thực hiện 100 lần đứng lên ngồi xuống, ngay sau khi hoàn thành hình phạt, Kajal thấy đau dữ dội vùng lưng dưới.

Đi học về, tình trạng sức khỏe của em nhanh chóng xấu đi. Gia đình đưa em đến bệnh viện khi thấy tình trạng sức khỏe chuyển biến nặng. Sau đó, bệnh viện tuyến địa phương đã chuyển Kajal lên bệnh viện tuyến trên để được điều trị tích cực, nhưng em đã không qua khỏi.

Gia đình Kajal cho rằng hình phạt quá nặng ở trường là nguyên nhân chính khiến sức khỏe Kajal suy sụp nhanh chóng trong ít ngày. Gia đình bé gái cũng khẳng định em vẫn phải đeo cặp sách khi buộc phải thực hiện hình phạt.

Vụ việc gây phẫn nộ trong cộng đồng phụ huynh và người dân Ấn Độ. Nhiều ý kiến yêu cầu xử lý nghiêm giáo viên và nhà trường, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự.