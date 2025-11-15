Bé gái 9 tuổi 'hot' mạng xã hội vì dạy em trai làm toán bằng tiếng Anh

Su Hào - bé gái 9 tuổi ở Nha Trang, Khánh Hòa - nổi như cồn trên mạng với các clip triệu views dạy em trai học Toán bằng tiếng Anh. Cô bé phát âm chuẩn bản ngữ.

Su Hào dạy em học với thần thái như giáo viên. Ảnh: NVCC.

Bé Su Hào (tên thật là Lê Trần Vân Anh), học sinh trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1 (phường Nha Trang, Khánh Hòa) khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, phát âm chuẩn như giáo viên bản ngữ.

Điều đáng nể hơn là Su Hào có thể dạy em trai 7 tuổi của mình cả môn Toán bằng tiếng Anh, với phong thái tự nhiên, tự tin và kiên nhẫn.

Những đoạn video ghi lại cảnh Su Hào dạy em học, chia sẻ đời sống hàng ngày bằng tiếng Anh liên tục thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, thậm chí có video đạt tới 6,5 triệu view, trở thành hiện tượng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngoài khả năng ngoại ngữ nổi bật, Su Hào còn là cô bé yêu nghệ thuật. Bé thích vẽ, cắt dán thủ công, thiết kế thời trang cho búp bê.

Tự học tiếng Anh từ 3 tuổi

Chia sẻ về hành trình học của con gái, mẹ của Su Hào, chị Trần Hằng (34 tuổi) cho biết bé bắt đầu làm quen tiếng Anh từ năm 3 tuổi. Bố mẹ không phải giáo viên tiếng Anh nên bé tự học là chính.

“Thật ra mình không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ cố gắng tạo môi trường thoải mái để con làm quen với tiếng Anh từ sớm. Mỗi ngày, mình cho con nghe nhạc, xem hoạt hình, chơi trò chơi đơn giản bằng tiếng Anh.

Mình cũng không ép con học quá nhiều, chỉ khuyến khích con học qua những điều bé thích. Khi thấy vui và hứng thú, con sẽ tự tin hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là luôn động viên để con cảm thấy tiếng Anh không khó mà là một phần thú vị của cuộc sống hàng ngày", người mẹ tâm sự.

Theo chị, Su Hào nói tiếng Anh linh hoạt và tự tin nhờ tiếp xúc với ngôn ngữ qua các hoạt động đời sống như đọc sách tiếng Anh, xem video hoạt hình và theo dõi các kênh YouTube tiếng Anh. Đến khi thấy con cần môi trường giao tiếp bài bản hơn, năm bé lớp 2, chị mới cho đi học thêm tiếng Anh mỗi tuần 2 buổi.

Su Hào tự học tiếng Anh từ năm 3 tuổi. Ảnh: NVCC.

Su Hào và em trai, bé Tiger (7 tuổi), nói tiếng Anh với nhau mọi lúc, từ lúc ăn cơm, chơi trò chơi đến khi học bài.

“Hai đứa còn đố nhau mấy câu hài hài bằng tiếng Anh, rồi cười ngả nghiêng; nhiều khi còn trêu mẹ bằng tiếng Anh mà mẹ không hiểu gì, chỉ biết cười chịu trận”, chị Hằng kể.

Buổi tối, Su Hào thường dành 30 phút đến 1 giờ đóng vai cô giáo, dạy em môn Toán bằng tiếng Anh. Trong quá trình học, mẹ để hai chị em tự do sáng tạo, chỉ góp ý nhẹ nhàng khi cần thiết để các con hoàn thiện hơn.

“Nhờ vậy, hai chị em vừa thoải mái thể hiện ý tưởng, vừa học cách lắng nghe và cải thiện bài học. Việc hai đứa cùng học và dạy nhau làm không khí trong nhà vui hơn, rôm rả hơn. Tụi nhỏ nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn nên gắn kết hơn”, chị Hằng cho biết.

Khoảnh khắc đáng yêu thành hiện tượng triệu view

Chị Hằng kể các clip lan truyền trên mạng chỉ đơn giản là những khoảnh khắc tình cờ chị ghi lại để giữ kỷ niệm của con; không ngờ sau khi chia sẻ thu hút sự chú ý lớn.

“Lúc đó mình vui và hơi ngạc nhiên. Su Hào nói tiếng Anh với em tự nhiên, lại kiên nhẫn giải thích từng chút một. Nhìn hai bé chơi mà vẫn học được, mình thấy ấm lòng. Đó là khoảnh khắc nhỏ nhưng rất ý nghĩa với mình", người mẹ nói.

Ban đầu, mẹ bé không nghĩ video được nhiều người quan tâm đến vậy cho đến khi rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm, khen ngợi Su Hào và động viên hai mẹ con. Cuộc sống của họ có thêm niềm vui, thêm động lực để đồng hành với nhau trong việc học. Chị Hằng hy vọng những gì Su Hào thể hiện có thể truyền cảm hứng tích cực đến các phụ huynh và các bé khác.

Dân mạng trầm trồ về khả năng sư phạm của cô bé 9 tuổi. Ảnh: NVCC.

Sự nổi tiếng bất ngờ của Su Hào cũng khiến không khí lớp bé tại trường cũng trở nên sôi nổi. Người mẹ cho biết chị chia sẻ thông tin với cô chủ nhiệm và giáo viên tiếng Anh của con, các cô đều vui và tự hào.

“Cô giáo nhắn tin chúc mừng, nói Su Hào dễ thương và giỏi. Các bạn trong lớp thì hào hứng lắm. Có bạn còn trêu ‘Ôi, lớp trưởng lớp mình nhỏ mà có võ!’ hoặc ‘Nay lớp trưởng mình nổi tiếng rồi!’. Có mấy em còn đi tìm Su Hào trong giờ ra chơi để xin chữ ký. Nghe vậy mình vui lắm, nghĩ đó là kỷ niệm đáng yêu giúp con thêm tự tin”, mẹ Su Hào kể.

Su Hào đạt khá nhiều thành tích trong các cuộc thi tiếng Anh, thể hiện nỗ lực và đam mê thật sự. Điều mà chị Hằng tâm đắc nhất là con được phát triển tự nhiên, không bị gây áp lực.

Chị tin rằng nét tự tin của Su Hào đến từ việc được luyện tập hàng ngày trong môi trường thoải mái, khuyến khích sự chủ động và sáng tạo. Ba mẹ không chỉ tạo điều kiện học tập mà còn luôn cổ vũ, khen ngợi mỗi khi con cố gắng. Bé được thoải mái thử và sai, được chơi và học tiếng Anh qua những hoạt động hàng ngày nên thấy tiếng Anh gần gũi, không ngại nói.

Khi được hỏi về định hướng tương lai, chị Hằng khẳng định không đặt nặng chuyện học chương trình song ngữ hay quốc tế.

“Mình chỉ mong con lớn lên vui vẻ, tự tin và giữ được niềm yêu thích với việc học. Điều quan trọng là con được phát triển tự nhiên, học trong môi trường phù hợp và luôn cảm thấy hứng thú với những điều con làm”, chị nói.