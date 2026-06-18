Bê bối làng cờ vua thế giới

Cả tập phim mới "Chess Mates" và cuốn sách "Checkmate" đều xoay quanh thần đồng người Mỹ Hans Niemann và đương kim vô địch cờ vua thế giới Magnus Carlsen.

Magnus Carlsen và Hans Niemann. Ảnh: Reuters.

Theo Wall Street Journal, bộ phim về giới cờ vua Untold: Chess Mates, ra mắt vào tháng 4 vừa qua trên Netflix, đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Cuộc đối đầu giữa những kỳ thủ hàng đầu thế giới đã được bóc tách qua nhiều tin đồn, sự bùng nổ trên mạng xã hội và cả sự kiêu ngạo của các đại kiện tướng.

Cuốn Checkmate: Genius, Lies, Ambition, and the Biggest Scandal in Chess (Chiếu tướng: Thiên tài, sự dối trá, tham vọng và vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử cờ vua) của Ben Mezrich có một cách tiếp cận khác. Mezrich không chỉ khắc họa sự kịch tính của những ván cờ, sự xung đột thế hệ, những người chơi lập dị mà còn đưa ra góc nhìn sâu sắc của tác giả về ngành công nghiệp này sau đại dịch Covid-19.

Cờ vua trong thế kỷ mới

Như được mô tả chi tiết trong Checkmate, bối cảnh ngành cờ thế giới ghi nhận sự mở rộng nhanh chóng của các hình thức thi đấu số và trực tuyến, các giải thưởng khổng lồ, nhiều nguồn tài trợ đổ vào, hàng loạt thương vụ sáp nhập và mua lại, cũng như những câu hỏi đặt ra về gian lận số và sự phát triển của các thuật toán nhằm chống lại nó.

Nằm trung tâm của bức tranh này là câu chuyện giữa kỳ thủ người Mỹ Hans Niemann và Magnus Carlsen, nhà vô địch thế giới người Na Uy. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi Niemann nổi tiếng với hành vi ngông cuồng và nhiều cáo buộc gian lận trên nền tảng trực tuyến Chess.com.

Mezrich, người có cuốn sách rất nổi tiếng về giới công nghệ The Accidental Billionaires (Bỗng nhiên thành tỷ phú) (năm 2009) về sự ra đời của Facebook, biết cách tả cảnh, xây dựng nhân vật và tạo nên một câu chuyện hấp dẫn. Những bài phóng sự chuyên sâu của ông cho cuốn Checkmate đã mang đến cho cuốn sách cảm giác gần gũi, cuốn hút người đọc.

Cuốn sách ra mắt ngày 2/6. Ảnh: Wall Street Journal.

Vào ngày 4/9/2022, tại St. Louis, tài năng đang lên Niemann đối đầu với nhà vô địch Carlsen trong giải đấu Sinquefield Cup trực tiếp. Giải thưởng cho người chiến thắng: 350.000 USD . Trong giới cờ, Carlsen, 31 tuổi, với “lượng người hâm mộ khổng lồ thường chỉ dành cho các ngôi sao nhạc rock và vận động viên chuyên nghiệp”, được đánh giá cao hơn hẳn.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của hầu hết, Niemann, kỳ thủ cờ vua 19 tuổi, đã đẩy Carlsen vào thế phòng thủ và khiến Carlsen thất bại.

Carlsen sau đó cho rằng đối thủ của mình, người dường như phân tâm suốt ván cờ, rất có thể đã gian lận.

Bối cảnh cờ vua trong thế giới số

Nếu điều đó là thật, không ai biết Niemann đã gian lận như thế nào. Liệu có đồng phạm nào bí mật chuyển tới Niemann những nước đi hoàn hảo do máy tính lập ra? Có rất nhiều giả thuyết trên mạng. Trong khi đó, Niemann đã có một quá khứ đủ tai tiếng để củng cố những cáo buộc của Carlsen.

Năm 2020, Chess.com phát hiện hành vi gian lận trực tuyến của Niemann khi đó mới 17 tuổi và đưa ra lệnh cấm tạm thời. Nhưng nền tảng này đã giữ kín về án phạt cấm thi đấu sáu tháng và một trong những người đồng sáng lập nền tảng là Daniel Rensch còn cố gắng khuyên nhủ Niemann sửa đổi hành vi.

Liệu sự khoan dung của Chess.com có phải là một nguyên nhân khiến vụ bê bối tại Sinquefield Cup nổ ra? Đó là một câu hỏi quan trọng được đặt ra trong cuốn Checkmate.

Ngoài ra, còn một câu hỏi khác liên quan đến vấn đề xung đột lợi ích. Rensch từng coi sự hiện diện của Niemann là “tốt cho cờ vua” và do đó “tốt cho Chess.com”. Tuy nhiên, vào thời điểm diễn ra trận đấu Sinquefield gây tranh cãi, Chess.com đang trong quá trình mua lại Play Magnus, ứng dụng cờ vua của Carlsen. Bối cảnh này góp phần giải thích cho các hành vi phần nào bất đồng của Chess.com trong giới cờ vua.

Dù tiết lộ thêm nhiều điều, tác giả Mezrich vẫn chưa mở khóa hoàn toàn “vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử cờ vua”. Cốt lõi của vụ việc vẫn là điều bí ẩn, điều khiến tác giả không còn cách nào khác là lặp đi lặp lại một số nội dung khiến câu chuyện trở nên dài dòng.

Sau giải Sinquefield, Chess.com tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về lịch sử thi đấu của Niemann trên nền tảng này và những nơi khác. Họ tìm thấy “bằng chứng không thể chối cãi, dựa trên dữ liệu về một lượng lớn hành vi gian lận trực tuyến” và một lần nữa cấm Niemann sử dụng trang web. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Niemann đã gian lận tại Sinquefield.

Niemann đệ đơn kiện chống lại Carlsen, Chess.com, Rensch và một đại kiện tướng khác. Tranh cãi kết thúc bằng một thỏa thuận dàn xếp giữa các bên, trong đó Niemann nhận được một khoản tiền và được phép quay lại Chess.com.

Cuối cùng, trong một cảnh cao trào của cuốn sách, Niemann lại đối đầu với Carlsen trong một giải đấu khác với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Sự bất lực của tác giả, của chính các kỳ thủ và của cả giới cờ vua trước những diễn biến phát triển đầy khó lường hiện nay có lẽ đã được thể hiện trong đoạn cao trào cuối này của Checkmate. Trận đấu giữa Niemann và Carlsen kết thúc bằng một trận hòa đầy thất vọng.