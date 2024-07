Bê bối khiến HLV mất việc ở Olympic Paris 2024

Ủy ban Olympic Canada (COC) quyết định tước bỏ quyền HLV tuyển Olympic nữ Canada của bà Bev Priestman, sau vụ bê bối do thám liên quan đến flycam (máy bay không người lái - PV).

HLV Bev Priestman không còn được nắm quyền chỉ đạo tuyển Olympic nữ Canada. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi quyết định đình chỉ HLV trưởng Bev Priestman trong phần còn lại của Thế vận hội Olympic Paris 2024 và cho đến khi hoàn tất quá trình điều tra", thông báo ngắn gọn của COC trong sáng 26/7 (giờ Hà Nội).

Trợ lý HLV Andy Spence sẽ thay bà Priestman dẫn dắt tuyển Olympic nữ Canada trên đất Pháp. Quyết định được đưa ra sau khi 2 thành viên của đội nữ Canada bị trục xuất về nước vì bị cáo buộc sử dụng flycam do thám buổi tập của New Zealand trước trận mở màn vòng bảng môn bóng đá nữ.

Bà Priestman còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Canada đến năm 2027. Nữ HLV 38 tuổi dẫn dắt Olympic Canada giành huy chương vàng tại Thế vận hội Tokyo năm 2021. Tuy nhiên, tuyển Canada lại bị loại gây sốc ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Trước đó, Ủy ban Olympic New Zealand (NZOC) ra tuyên bố vào ngày 23/7: "Một chiếc flycam đã do thám buổi tập luyện của đội tuyển bóng đá nữ New Zealand tại Saint-Étienne, Pháp hôm 22/7",

Đội New Zealand báo cáo vụ việc với cảnh sát. Người điều khiển chiếc flycam lập tức bị bắt giữ và được xác định là "thành viên của đội bóng đá nữ Canada". NZOC báo cáo lại sự cố này với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và yêu cầu Ủy ban Olympic Canada xem xét lại.

COC đã xin lỗi các cầu thủ, liên đoàn và Ủy ban Olympic của New Zealand, nói rằng họ "bị sốc và thất vọng".

"Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến đội tuyển bóng đá nữ New Zealand, đến những cầu thủ bị ảnh hưởng và cả Ủy ban Olympic New Zealand", COC viết trong thông báo.

Thực tế, đây không phải lần đầu bóng đá nữ Canada vướng vào bê bối sử dụng flycam do thám đối thủ. Theo Optus Sports, điều này đã từng xảy ra ở Olympic Tokyo 2021 và vòng loại World Cup nữ 2023.

Nguồn tin tiết lộ thêm rằng sự việc không chỉ giới hạn ở bóng đá nữ. Một chiếc flycam cũng được cho là xuất hiện ở tuổi tập của tuyển Mỹ trước trận đấu với Canada tại Florida vào năm 2019.

Trở lại với tuyển Olympic nữ Canada, họ bắt đầu chiến dịch bảo vệ tấm HCV bằng trận thắng New Zealand 2-1 ở trận ra quân hôm 25/7.