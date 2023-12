Bé 5 tuổi vào 'lò luyện' để lập kỷ lục chinh phục Everest Base Camp

Abyan Imtiaz Irkiz sẽ chinh phục Everest Base Camp cùng bố vào tháng 4/2024 nên hiện tại em cùng bố huấn luyện liên tục để đảm bảo có đủ sức khỏe leo núi.

Abyan Imtiaz Irkiz cùng bố tập đi bộ trong công viên để luyện sức bền. Ảnh: CNA.

Như thường lệ, Abyan Imtiaz Irkiz (5 tuổi, Singapore) lại bắt đầu hành trình đi bộ trong công viên tự nhiên Windsor. Dọc đường đi, em lại cùng bố trò chuyện về quái vật, những con suối và mọi thứ trong công viên khiến em chú ý.

Cậu bé 5 tuổi leo bậc thang thoăn thoắt, tốc độ của em khiến phóng viên của CNA cũng phải chào thua. Abyan và bố nhanh chóng bỏ xa các thành viên khác trong nhà, bao gồm mẹ War War Lwin Tun, chị gái 10 tuổi và em trai gần 3 tuổi.

Đi được hơn 2 km, Abyan và bố bắt đầu leo lên một con dốc lớn. Cả hai đặt mục tiêu cùng leo dốc thật nhanh rồi sau đó sẽ nghỉ ngơi một lúc trước khi đi xuống.

"Lát nữa con ăn kem được không bố", Abyan vui vẻ hỏi bố khi đặt mục tiêu cho việc leo dốc. Được bố treo thưởng, cậu bé 5 tuổi có thêm động lực tập luyện. Kết quả, em và bố đã leo lên dốc rồi xuống dốc tổng cộng 4 lần.

Để động viên con tập luyện, ông Zikri hứa sẽ cho con ăn kem sau khi kết thúc buổi tập. Ảnh: CNA.

Đặt mục tiêu lập kỷ lục Singapore

Ngoài việc đi bộ ở công viên, Abyan và bố còn luyện leo cầu thang, tập yoga để phục hồi sức khỏe, đồng thời rèn luyện kỹ năng hít thở để phòng tránh nguy cơ say độ cao.

Tháng 4/2024 sắp tới, nếu thành công đặt chân đến Everest Base Camp, Abyan sẽ được ghi tên vào Sách Kỷ lục Singapore với tư cách là người Singapore trẻ nhất chinh phục điểm đến này.

Người hiện nắm giữ kỷ lục này ở Singapore là Om Madan Garg, em đã chinh phục Everest Base Camp vào tháng 10/2022 khi mới 6 tuổi. Người leo núi trẻ nhất thế giới đặt chân đến nơi này là một em bé 3 tuổi.

Ông Zikri, bố của Abyan, cho biết ông nảy ra ý tưởng đưa con trai chinh phục Everest Base Camp khi ông đọc bài báo về thành tích leo núi của cậu bé Om Madan. Khi đó, cả gia đình ông đang ở Nepal để tham gia một khóa tu. Người bố nhận ra con mình cũng có thể leo núi một cách dễ dàng.

Abyan đã từng cùng bố mẹ đến Nepal vào năm 2022. Ảnh: Zikri Ali.

Bà War War, mẹ của Abyan, nói thêm rằng con trai bà rất thích leo trèo. Cậu bé có thể leo trèo ở sân chơi, thậm chí leo lên tấm lưới ở cửa sổ và cửa ra vào. Đối với nhiều cha mẹ, con cái leo trèo là điều nguy hiểm, nhưng vợ chồng bà War War lại cho phép con làm điều đó.

"Chúng tôi nhận ra trước khi con biết đi, con đã biết leo trèo", bà War War nói đùa.

Người mẹ nói với CNA rằng từ một tuổi, Abyan đã được thử leo núi tại phòng tập dành cho trẻ em. Hiện, cậu bé được huấn luyện tại trường dạy leo núi chuyên nghiệp.

Ông Zikri cũng thông tin thêm rằng ông lên kế hoạch chinh phục Everest Base Camp cùng bạn bè từ năm 2018 nhưng vài người đã phải rút lui vì bị chấn thương. Vì thế, ông quyết định hoàn thành kế hoạch này cùng con trai mình và tin rằng đây sẽ là chuyến đi thú vị của hai bố con.

Cường độ luyện tập khắc nghiệt

Trước khi đến Nepal. Abyan sẽ phải tham gia loạt khóa đào tạo, bắt đầu từ những chuyến đi bộ ngắn hàng tuần ở công viên rồi sau đó nâng dần độ khó, từ quãng đường 7-8 km cho đến quãng đường hiện tại là 15 km.

Ngoài ra, cậu bé 5 tuổi sẽ cùng bố leo cầu thang, trung bình 70-80 tầng, mỗi tuần 3 lần và sau đó sẽ nâng độ khó lên 200 tầng, mỗi tuần tập 4-5 lần.

Ông Zikri nói rằng quá trình phục hồi lúc tập luyện cũng rất quan trọng vì qua mỗi ngày luyện tập, cơn đau nhức cơ thể sẽ càng tăng lên. Vì thế, ông cũng dạy con cách kết hợp một số tư thế yoga trong quá trình luyện tập để tăng tốc độ phục hồi cơ bắp.

Cả nhà Abyan cùng nhau luyện tập để giúp cậu bé có thêm niềm vui. Ảnh: CNA.

Một điều khác mà tất cả nhà leo núi sẽ phải trải qua khi đến base camp chính là say độ cao. Do không thể mô phỏng chính xác cảm giác say độ cao, ông Zikri đành phải dạy con kỹ thuật hít thở để làm tăng dung tích phổi, qua đó cải thiện khả năng hấp thụ oxy.

Để giúp Abyan có thêm niềm vui lúc huấn luyện, cả gia đình cũng tham gia các bài tập cùng em. Cậu bé 5 tuổi và bố đặt mục tiêu đến Everest Base Camp vào ngày 29/4/2024, khi Abyan tròn 5 tuổi 10 tháng.

Kế hoạch của hai bố con là xuất phát từ Lukla - một thị trấn của Nepal nằm ở độ cao 2.846 m so với mực nước biển. Nơi đây được mệnh danh là "cửa ngõ" để chinh phục Everest.

Tại đây, Abyan và bố sẽ đi bộ trong khoảng 12 ngày, mỗi ngày 4-6 giờ để đến Everest Base Camp rồi sau đó quay về. Thời gian 12 ngày này đã bao gồm 2 ngày nghỉ ngơi để thích nghi với thời tiết và địa hình vùng núi hiểm trở.

Sau khi trở về từ Everest Base Camp, ông Zikri dự kiến tham gia những chuyến đi khác để chinh phục đỉnh Everest. Ông hy vọng chuyến đi sắp tới sẽ truyền cảm hứng cho con trai đạt được những thành tích tương tự.

Nói thêm về việc đưa con trai 5 tuổi đến Everest, ông Zikri cho biết ông và vợ cũng bị chỉ trích rất nhiều, thậm chí bị người khác mắng là "đồ điên". Nhiều người cho rằng người lớn cũng không thể leo núi với độ cao như vậy chứ chưa nói đến một đứa bé 5 tuổi.

Dù bị mọi người ngăn cản, cặp vợ chồng vẫn quyết định cho con thử sức. Bản thân Abyan cũng rất hào hứng với chuyến đi này và tin mình sẽ làm được. Cậu bé nói rằng khi lên đến Everest Base Camp, em sẽ đắp người tuyết và mang theo một củ cà rốt để làm mũi.