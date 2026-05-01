Bé 2 tuổi bị bạo hành: Cha dượng khai toàn bộ vết thương do vợ gây ra

Cha dượng của nạn nhân khai toàn bộ vết thương trên cơ thể cháu bé do người mẹ gây ra. Hiện cả hai đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành dẫn đến nguy kịch, tại cơ quan điều tra, Danh Chơn (SN 1996), người sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thanh Trúc (mẹ cháu bé), đã có lời khai ban đầu.

Chơn cho biết sau khi chở Nguyễn Thanh Trúc (SN 1993) đi chơi về, cả hai ăn cơm. Trong lúc Trúc cho con ăn, cháu bé vừa ăn vừa đùa nghịch với chó, nên Trúc dùng cây tre nhỏ đánh con.

Danh Chơn tại cơ quan điều tra.

Chơn cho biết nhiều lần chứng kiến Trúc đánh cháu bé, trong đó có việc dùng cây tre đánh vào lưng và đầu. Khi thấy cháu có biểu hiện mệt mỏi, chảy máu, cả hai đi mượn tiền để đưa đi bệnh viện nhưng bị người dân phát hiện, trình báo công an.

"Toàn bộ những vết thương trên cơ thể cháu đều do một mình vợ tôi gây ra", Danh Chơn khai báo.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ đánh đập con nhỏ tại phòng trọ ở ấp Phú Lâm. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu N.G.K. (SN 2024) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, với nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng, nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Trong ngày 2/5, nạn nhân bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện cháu bị chảy máu, cả hai vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu bé bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay cùng nhiều tổn thương khác, nghi do bị bạo hành kéo dài.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.