Bayern khủng hoảng vì thưởng khủng cho Davies

Khoản tiền khổng lồ này không chỉ gây chú ý trong nội bộ đội bóng mà còn mở đường cho các yêu cầu tài chính tương tự từ nhiều ngôi sao khác.

Theo nguồn tin từ Đức, sau khi từ chối lời mời từ các đội bóng lớn như Real Madrid, Davies cam kết gắn bó với Bayern đến năm 2030 với mức lương hàng năm khoảng 15 triệu euro. Quyết định này đang làm dấy lên nhiều tranh cãi trong nội bộ câu lạc bộ.

Jamal Musiala, dù nhận được đãi ngộ lớn, vẫn có mức lương thấp hơn Davies đáng kể. Điều này khiến các cầu thủ khác như Joshua Kimmich và Dayot Upamecano cũng bắt đầu đàm phán yêu cầu tăng lương mạnh, làm gia tăng căng thẳng trong phòng thay đồ.

Bayern giờ đây đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính khi nhiều cầu thủ lấy hợp đồng của Davies làm chuẩn để đòi đãi ngộ tương tự. Ngay cả Uli Hoeness, huyền thoại và thành viên hội đồng giám sát của Bayern, cũng công khai bày tỏ lo ngại về tình hình tài chính của câu lạc bộ.

"Không còn nhiều tiền trong tài khoản cố định của chúng ta. Chúng ta phải nghĩ lại về tài chính của mình", Hoeness cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với Welt am Sonntag, ngụ ý rằng Bayern có thể phải vay mượn để thực hiện các bản hợp đồng mới - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử câu lạc bộ.

Hoeness, người đã xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh cho Bayern trong nhiều thập kỷ, hiện là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với Max Eberl - Giám đốc Thể thao của Bayern - về việc ký các hợp đồng đắt đỏ với Davies, Musiala và Kimmich, cho rằng những quyết định này sẽ làm suy yếu sức mạnh tài chính của đội bóng.

