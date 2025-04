Bayern gia hạn với Muller 15 ngày

Thomas Muller, cầu thủ gắn bó với Bayern trong suốt sự nghiệp của mình, chính thức thông báo rằng sẽ rời câu lạc bộ vào mùa hè, kết thúc một hành trình dài gắn bó với Allianz Arena. Tuy nhiên, hợp đồng của Muller sẽ được gia hạn thêm 15 ngày, đủ thời gian để anh tham dự FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ, và đây cũng là hợp đồng ngắn nhất trong lịch sử của Bayern.

Trong một thông điệp đầy cảm xúc được đăng trên tài khoản Instagram cá nhân, Muller chia sẻ về quyết định của mình. "Sau rất nhiều suy đoán về tôi trong thời gian qua, tôi muốn gửi lời giải thích rõ ràng về tình hình này. Sau nhiều năm, tôi vẫn cảm thấy rất vui khi ra sân và chiến đấu vì màu cờ sắc áo cũng như những danh hiệu. Tôi vẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng mình tiếp tục vai trò đó vào mùa giải tới", tiền đạo người Đức chia sẻ.

Tuy nhiên, cầu thủ 35 tuổi cho biết quyết định ra đi đã được thông qua. Cụ thể, Bayern Munich không gia hạn hợp đồng với anh. "Câu lạc bộ quyết định không đàm phán hợp đồng mới với tôi cho mùa giải tới", Muller tiết lộ.

Dù mong muốn một kết quả khác, ngôi sao người Đức vẫn tôn trọng quyết định của ban lãnh đạo. "Tôi hy vọng vào một quyết định khác, nhưng tôi tôn trọng bước đi này, điều mà chắc chắn không dễ dàng đối với ban giám đốc và ban điều hành", anh nói thêm.

Muller, người cùng Bayern giành được vô số danh hiệu, sẽ có cơ hội chơi những trận đấu cuối cùng cho Bayern tại FIFA Club World Cup 2025, diễn ra từ ngày 15/6 đến 13/7 tại Mỹ. Đây sẽ là dịp để câu lạc bộ tổ chức một trận đấu chia tay, vinh danh sự nghiệp lẫy lừng của cầu thủ người Đức.

Trong suốt sự nghiệp của mình tại Bayern, Muller trở thành một biểu tượng không thể thay thế, góp phần vào thành công của câu lạc bộ trong hơn một thập kỷ qua. Mặc dù quyết định chia tay Bayern là một điều khó khăn, việc anh rời đi không khiến người hâm mộ bất ngờ, bởi những đồn đoán về tương lai của cầu thủ đã xuất hiện từ lâu.

Các tin đồn gần đây cũng cho biết Müller đang lọt vào tầm ngắm của các đội bóng ở MLS, mở ra một chương mới trong sự nghiệp của anh. Dù là một sự chia tay đầy tiếc nuối, có thể nói rằng những đóng góp của Thomas Muller sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong lịch sử Bayern Munich.

