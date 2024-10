Bayer Leverkusen gây ấn tượng

3 điểm giành được không chỉ khẳng định vị thế của đội bóng Đức mà còn gây ra không ít bất ngờ cho người hâm mộ bóng đá châu Âu. Tới nay, Leverkusen đã toàn thắng 2 trận, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới lần nào.

Trước AC Milan, bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Victor Boniface. Pha bóng xuất phát từ một pha phối hợp đẹp mắt của hàng tiền vệ Leverkusen, với đường chuyền tinh tế bằng gót chân của Alejandro Grimaldo tạo điều kiện cho Jeremie Frimpong dứt điểm. Tuy nhiên, bóng đập vào xà ngang và đến chân Boniface, người không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

AC Milan tạo ra nhiều cơ hội trong trận đấu, đặc biệt là tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Alvaro Morata ở những phút cuối cùng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Leverkusen chơi tập trung và chắc chắn, giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng.

Sau trận đấu, HLV Xabi Alonso của Bayer Leverkusen chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Đây là một chiến thắng quan trọng, giúp chúng tôi tự tin hơn trong những trận đấu tiếp theo tại Champions League".

Trong khi đó, các cầu thủ AC Milan tỏ ra khá thất vọng với kết quả này. Họ cho rằng đội bóng chơi không quá tệ nhưng lại gặp phải một chút xui xẻo.

Theo FlashScore, Bayer Leverkusen kiểm soát bóng chỉ 48%, tung ra 16 pha dứt điểm - 9 trong đó trúng đích. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ đạt 3,24. Ở phần sân bên kia, AC Milan có tới 17 cú dứt điểm - 5 trong đó trúng đích, xG đạt 1,17.

