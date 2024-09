Bầu trời ở Nghệ An chuyển sang màu tím

Tối 6/9, trả lời VTC News, ông Đinh Hồng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, chiều tối nay bầu trời ở xã Yên Tĩnh bất ngờ chuyển sang màu tím.

"Hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện trên bầu trời xã Yên Tĩnh lúc 18h chiều nay, sau đó trời đổ mưa", Chủ tịch UBND huyện Tương Dương chia sẻ thêm.

Sau khi bầu trời chuyển sang màu tím, nhiều người dân ở xã Yên Tĩnh đã chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì màu tim đặc biệt hiếm thấy trên bầu trời.

Cũng trong sáng sớm nay (6/9), trên bầu trời ở TP Vinh đã xuất hiện hiện tượng mây đen phủ kín bầu trời với hình thù kỳ lạ.

Theo hình ảnh ghi lại, đám mây xuất hiện thành từng dải và kéo dài theo dọc bờ biển Cửa Lò. Những đám mây đen với hình thù kỳ dị xuất hiện trước cơn bão khiến nhiều người dân lo sợ xảy ra thời tiết cực đoan.

Ngay sau đó, đã xuất hiện mưa lớn kèm theo gió thổi mạnh. Đến 10h trời quang mây tạnh.

Được biết, Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của siêu bão Yagi.

