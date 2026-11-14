Bầu trời Hà Nội mờ mịt do ô nhiễm trầm trọng

Sáng 14/11, Hà Nội chìm trong lớp bụi mù dày đặc, chỉ số chất lượng không khí AQI nhiều khu vực chạm ngưỡng rất xấu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Sáng 14/11, nhiều khu vực tại Hà Nội xuất hiện lớp bụi mù dày, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi một lớp không khí mờ đục. Nhiều tòa nhà cao tầng ở xa gần như bị che khuất, trong khi đường phố xuất hiện tình trạng mù bụi. Người dân khi di chuyển ngoài trời có thể cảm nhận rõ không khí ngột ngạt.

Theo dữ liệu từ ứng dụng IQAir lúc 8h30 ngày 14/11, Hà Nội có chỉ số chất lượng không khí (AQI) 167, đứng thứ sáu trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Với mức này, chất lượng không khí được xếp vào nhóm không lành mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo thang đánh giá AQI gồm 6 cấp độ, chỉ số từ 0-50 là tốt, 51-100 ở mức trung bình, 101-150 là kém, 151-200 là xấu, 201-300 là rất xấu và trên 300 là nguy hại.

Hà Nội xuất hiện lớp bụi mù dày đặc sáng 14/11. Ảnh: Viên Minh.

Tại nhiều điểm đo trong thành phố, tình trạng ô nhiễm còn nghiêm trọng hơn mức trung bình. Khu vực Quảng An, phường Tây Hồ, có thời điểm ghi nhận AQI vượt 200. Xuân Tảo - Cổ Nhuế ở mức trên 190, Phú Thượng đạt 181, trong khi khu vực Vĩnh Tuy cũng ghi nhận chỉ số thuộc ngưỡng đỏ.

Một số điểm tại Ba Đình và Tây Hồ xuất hiện mức ô nhiễm màu tím, tương ứng ngưỡng rất xấu.

Theo số liệu của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bụi thứ cấp đóng góp khoảng 27% lượng phát thải PM2.5 tại các đô thị lớn như Hà Nội. Giao thông vận tải chiếm 23%, xây dựng và bụi đường chiếm 20%, đốt mở chiếm 12%, sản xuất công nghiệp chiếm 10% và các nguồn khác chiếm 8%.

Bảng đo chỉ số AQI lúc 8h30 hôm nay (14/11). Ảnh: AirVisual.

Bên cạnh các nguồn phát thải, điều kiện thời tiết cũng góp phần khiến ô nhiễm gia tăng. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn có thể tạo ra hiện tượng nghịch nhiệt bức xạ. Khi đó, lớp không khí lạnh gần mặt đất bị giữ lại bên dưới lớp không khí ấm hơn, hạn chế sự khuếch tán của bụi mịn lên cao. Các hạt bụi vì thế tích tụ trong tầng không khí thấp.

Trong những ngày tới, nếu thời tiết tiếp tục nắng hanh, gió yếu và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, chất lượng không khí có thể tiếp tục diễn biến bất lợi.

Với AQI từ 151-200, người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài, đặc biệt là vận động mạnh. Trường hợp cần di chuyển, nên sử dụng khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn. Trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp, tim mạch cần đặc biệt thận trọng, đồng thời theo dõi chỉ số chất lượng không khí để chủ động bảo vệ sức khỏe.

Ô nhiễm không khí dày đặc làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng. Ảnh: Viên Minh.

Toà nhà cao tầng ở Hà Nội mờ ảo trong lớp không khí trắng đục. Ảnh: Viên Minh.

Khu vực Hà Đông sáng 14/11. Ảnh: Viên Minh.

Lớp bụi mờ bao phủ nhiều khu vực Hà Nội. Ảnh: Viên Minh.