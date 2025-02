Bầu Đức vẫn miệt mài xóa lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai

Trong năm thứ 3 liên tiếp lãi hơn 1.000 tỷ đồng, doanh nghiệp ông Đoàn Nguyên Đức đã thu hẹp khoản lỗ lũy kế trên bản cân đối kế toán xuống còn 400 tỷ đồng.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2024, cho biết trong quý cuối năm ngoái, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 1.500 tỷ đồng , tăng 6% so với cùng kỳ năm liền trước.

Chi tiết doanh thu trong kỳ, mảng kinh doanh trái cây tiếp tục là trụ cột chính khi mang về 1.248 tỷ đồng cho doanh nghiệp phố núi, tăng mạnh 81%. Trong khi đó, doanh thu mảng chăn nuôi heo lại lao dốc 66%, chỉ còn 159 tỷ đồng . Tương tự, doanh thu bán hàng hóa và sản phẩm khác giảm 34%, xuống còn 81 tỷ đồng ; doanh thu dịch vụ cũng giảm 88%, còn hơn 12 tỷ đồng .

Cùng với mức sụt giảm của các mảng kinh doanh kể trên, lợi nhuận sau thuế quý IV/2024 của Hoàng Anh Gia Lai cũng giảm 81%, đạt hơn 205 tỷ đồng .

Theo lý giải của ban lãnh đạo công ty, trong quý cuối năm ngoái, khoản lãi gộp của công ty đã tăng 441 tỷ đồng chủ yếu do hoạt động xuất khẩu chuối và sầu riêng tăng mạnh. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động tài chính lại giảm tới 1.440 tỷ đồng so với cùng kỳ do trong quý cuối năm 2023, doanh nghiệp có chi phí lãi vay được miễn giảm. Khoản này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2024 dẫn tới giảm số lãi từ hoạt động tài chính.

Trong quý vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã tiến hành thanh lý một số tài sản và xóa sổ các tài sản kinh doanh không hiệu quả giúp giảm phần lỗ khác.

Luỹ kế cả năm 2024, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) ghi nhận 5.694 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 41% nhưng vẫn đạt trên mốc nghìn tỷ đồng ( 1.057 tỷ đồng ).

Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 3 liên tiếp Hoàng Anh Gia Lai báo lãi ròng trên 1.000 tỷ đồng .

Dẫu vậy, doanh nghiệp phố núi Gia Lai này vẫn không hoàn thành kế hoạch doanh thu 7.750 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.320 tỷ đồng đặt ra cho năm 2024.

HOÀNG ANH GIA LÃI CÓ THÊM MỘT NĂM LÃI TRÊN NGHÌN TỶ ĐỒNG Kết quả kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn 2016-2025. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Doanh thu thuần Tỷ đồng 6711 4841 5388 2075 3177 2097 5111 6442 5694 Lợi nhuận sau thuế

-2183 372 6 -1909 -2383 127 1125 1782 1057

Đến năm 2024, công ty bầu Đức đã ghi nhận năm thứ 4 liên tiếp có lợi nhuận dương, qua đó thu hẹp khoản lỗ lũy kế trên bảng cân đối xuống còn hơn 400 tỷ đồng , mức thấp nhất kể từ năm 2019 đến nay.

Tuy vậy, kết quả trên đã không đạt mục tiêu xóa lỗ lũy kế mà bầu Đức đặt ra cho năm 2024. Việc chưa thể xóa hết lỗ lũy kế cũng là lý do khiến cổ phiếu HAG vẫn nằm trong diện cảnh báo.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt trên 22.300 tỷ đồng , tăng 7% so với đầu năm. Lượng tiền mặt của công ty đã tăng gấp hơn 3 lần cùng kỳ, đạt 150 tỷ đồng .

Doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức cũng có khoản phải thu (cả ngắn hạn và dài hạn) lên tới gần 8.900 tỷ đồng , chiếm 40% tổng tài sản. Việc tăng mạnh các khoản phải thu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến dòng tiền kinh doanh của công ty thâm hụt 741 tỷ đồng trong năm 2024, trong khi năm liền trước vẫn thặng dư 101 tỷ đồng .

Về phía nguồn vốn, Hoàng Anh Gia Lai đã cắt giảm được 867 tỷ đồng nợ vay trong năm qua, đưa khoản mục này xuống còn hơn 7.000 tỷ đồng . Đáng chú ý, nợ vay ngắn hạn hiện vẫn chiếm 82% tổng nợ tài chính của doanh nghiệp.