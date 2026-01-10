Bắt thêm 7 đối tượng đòi nợ thuê núp bóng hợp đồng mua bán nợ

Quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản (đòi nợ thuê) do Hồ Thành Được, Lê Tuấn Phong cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng CSHS) tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về tội danh "Cưỡng đoạt tài sản".

Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Quốc Tấn (SN 1977, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Hữu Tính (SN 1987, ngụ phường Long Phước), Nguyễn Thanh Linh (SN 1991, ngụ phường Bình Trưng), Nguyễn Minh Hiệp (SN 1988, ngụ phường Long Trường), Trần Anh Nghĩa (SN 1991, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Trương Công Định (SN 1996, ngụ phường Cát Lái) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, ngụ phường Long Trường).

Nguyễn Trung Thế Lữ tại cơ quan công an.

Ngoài việc bắt giữ các đối tượng nêu trên, kết quả điều tra xác định người bị hại trong vụ cưỡng đoạt tài sản là Nguyễn Trung Thế Lữ (SN 1994, hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Lữ đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và lòng tin của bà B.T.H (SN 1976, hộ khẩu thường trú phường Cầu Kiệu) đưa ra thông tin gian dối bản thân có mối quan hệ, quen biết và có khả năng "kết nối", "lo liệu" cho 4 nhân viên của bà H. đang bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Trung Thế Lữ không có khả năng và không liên hệ với bất kỳ cá nhân nào như đã hứa hẹn. Toàn bộ số tiền nhận từ bà H., Lữ sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền bị lừa đảo, chiếm đoạt là 2,5 tỷ đồng . Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Trung Thế Lữ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồi tháng 12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 40 đối tượng liên quan hàng loạt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng nhiều doanh nghiệp mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ... tại Công ty Mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam do Hồ Thành Được cầm đầu; Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong cầm đầu, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng điều hành và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức tổ chức.

Các công cụ hỗ trợ băng nhóm dùng để đòi nợ người dân.

Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ “giả cách”, các đối tượng cầm đầu chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục, sử dụng ôtô có logo công ty đến nhà con nợ la hét, gây áp lực tâm lý, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt để buộc trả tiền.

Một số đàn em được phân công ghi lại toàn bộ quá trình đòi nợ, sau đó cắt ghép thành clip đăng lên mạng xã hội. Đây không chỉ là cách bôi xấu con nợ, gây áp lực tâm lý buộc họ phải trả tiền, mà còn là chiêu tiếp thị thu hút khách hàng mới ký hợp đồng thu hồi nợ.

Ngoài xuất hiện tại nhà con nợ, nhóm này còn dùng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện liên tục để uy hiếp tinh thần, thậm chí gửi "thông báo nợ" đến nơi làm việc hoặc người thân của nạn nhân để gây sức ép, buộc trả nợ thay. Theo thỏa thuận, các băng nhóm hưởng lợi từ 10% đến 50% số tiền thu hồi được.

Những hợp đồng này được các đối tượng sử dụng như lá chắn để đối phó cơ quan chức năng khi bị kiểm tra; cố tình đánh tráo bản chất hình sự thành tranh chấp dân sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.