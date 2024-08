Bắt tạm giam tài xế xe tải vụ tai nạn 8 ôtô ở cầu Phú Mỹ

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải trong vụ tai nạn liên hoàn 8 ôtô ở cầu Phú Mỹ khoảng 1 tuần trước.

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trịnh Tiến Dũng (35 tuổi, quê Kiên Giang) về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ". Ông Dũng là tài xế xe tải gây tai nạn vụ 8 ôtô tông liên hoàn ở cầu Phú Mỹ.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Như đã thông tin, Phòng CSGT - Công an TP.HCM có báo cáo Ban Giám đốc Công an, Cục CSGT - Bộ Công an về vụ tai nạn nói trên.

Ông Trịnh Tiến Dũng, tài xế xe tải gây tai nạn, bị Công an TP Thủ Đức khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 14h40 ngày 8/8 trên tuyến đường Võ Chí Công (ngay dưới chân cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) hướng từ quận 7 về TP Thủ Đức giữa 8 ôtô.

Hậu quả, 3 ôtô cháy tại hiện trường. Lực lượng chức năng dập lửa hoàn toàn lúc 16h10. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Khi tai nạn xảy ra, có nhiều người mắc kẹt trong các ôtô, được người đi đường giải cứu thành công.

Mới đây, UBND TP.HCM và nhiều đơn vịkhen thưởng những “người hùng” trong vụ tai nạn này.

Bước đầu công an xác định người gây tai nạn là ông Trịnh Tiến Dũng, tài xế xe tải chở thức ăn cho tôm hùm.

Tường trình với công an và trao đổi với P.V, tài xế Dũng cho biết ông điều khiển xe tải chở thức ăn cho tôm hùm khởi hành lúc 4h30 sáng 8/8, từ TP Rạch Giá, Kiên Giang đến TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

“Tôi qua cầu Phú Mỹ để rẽ vào đường Nguyễn Thị Định, từ đó vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây nhưng khi vừa đổ dốc cầu thì xe mất phanh.

Tôi nghe tiếng nổ lớn ở phía dưới, cảm giác là bị bể ống hơi của hệ thống phanh xe. Xe theo trớn lao xuống dốc cầu.

Lúc xe mất phanh, tôi cố đánh lái để xe va vào dải phân cách trên đường nhưng không thành. Xe cứ thế lao đi, tôi đánh lái qua lại để tránh các ô tô phía trước, chân vẫn đạp phanh liên tục nhưng không có tác dụng”, lời tài xế Dũng.

Cũng theo tài xế Dũng, kể từ khi xe bị nổ hệ thống phanh, ông điều khiển thêm 100 m nữa xuống dốc cầu và gây tai nạn, dồn hàng loạt ôtô dưới chân cầu.