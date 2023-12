Bắt tạm giam phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Hà Giang

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xín Mần (Hà Giang) bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều 25/12, Công an huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) cho biết vừa khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Toản (SN 1973, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xín Mần) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Toản - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xín Mần. Ảnh: Văn Long.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra năm 2018 tại thị trấn Cốc Pài, Công an huyện Xín Mần đã phát hiện vụ việc khác, có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra năm 2021 tại Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Xín Mần.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của ông Toản ngày 25/12. Ảnh: Văn Long.

Từ đó, công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Toản, đồng thời tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Toản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.