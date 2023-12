Khởi tố lái xe ôtô đâm vào CSGT đang làm nhiệm vụ

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Huân (SN 2003, trú ở thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Như tin đã đưa, trước đó khoảng 20h05 ngày 15/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển phương tiện giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" tại tuyến đường Dương Văn Nội - Khu đô thị Đồng Văn, thuộc địa phận tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên (Hà Nam), đồng chí Trần Duy Chinh và đồng chí Nguyễn Văn Hải thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Duy Tiên đã bị đối tượng Phạm Đình Huân, (SN 2003), trú ở thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) điều khiển ôtô nhãn hiệu Honda HR-V RS BKS 30K-460.84 khi yêu cầu kiểm tra, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng tốc, lái xe đâm thẳng vào 2 đồng chí CSGT làm bị thương để bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nam đọc quyết định Khởi tố bị can đối với Phạm Đình Huân.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Huân về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được VKSND tỉnh Hà Nam phê chuẩn.