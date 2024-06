Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ liên quan khu vực Cồn Xanh ở Nam Định

Công an Nam Định khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải (huyện Nghĩa Hưng) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cồn Xanh.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết: Đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can đều cư trú tại xã Nghĩa Hải gồm: Trần Văn Mạnh (SN 1969, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, nguyên là Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải), Nguyễn Văn Quân (SN 1965, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải), Hoàng Văn Thành (SN 1961, nghề nghiệp hưu trí, nguyên Trưởng Công an xã Nghĩa Hải), Vũ Văn Đảng (SN 1962, nghề nghiệp hưu trí, nguyên cán bộ địa chính xã Nghĩa Hải), Nguyễn Quang Chư (SN 1958, nghề nghiệp làm ruộng, nguyên là công an viên thường trực xã Nghĩa Hải).

Ngay sau khi công bố quyết định khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Văn Quân, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Đảng, Nguyễn Quang Chư để điều tra xử lý theo quy định; riêng bị can Trần Văn Mạnh được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị can tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định, các đối tượng trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc cho thuê đất nuôi trồng thủy sản, quản lý sử dụng đất của các đối tượng thuê đất, quản lý tài chính, ngân sách…

Vụ việc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với những vi phạm trong quá trình quản lý và sử dụng đất tại các xã: Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hải và Nam Điền thuộc khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng) đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang tích cực điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử.

Được biết, khu vực Cồn Xanh có diện tích khoảng 800 ha, nhiều năm trước được Bộ NN-PTNT đầu tư hệ thống thủy lợi cùng hệ thống bờ vùng, bờ thửa. Sau đó, địa phương cho 400 hộ dân đấu thầu, thuê khoảng 425 ha đầm để canh tác nuôi thủy sản.

Đến năm 2014, sau nhiều năm nuôi trồng thủy sản, hàng trăm hộ đã được cấp "giấy chứng nhận kinh tế trang trại". Giai đoạn này, UBND huyện Nghĩa Hưng đã đẩy mạnh phát triển nuôi thủy sản theo quy mô trang trại, gia trại, tập trung phát triển vật nuôi có giá trị kinh tế cao phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.

Khu vực Cồn Xanh, nơi nhiều hộ dân đang nuôi thủy sản.

Tuy nhiên, năm 2018, HĐND tỉnh Nam Định đã thông qua Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh Nam Định cũng ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch này.

Theo đó, UBND tỉnh Nam Định khuyến khích tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến thủy sản; ưu tiên bố trí mặt bằng cho việc xây dựng cơ sở kinh doanh, thu mua, sơ chế và chế biến ở các địa phương có lợi thế nguồn nguyên liệu như huyện Nghĩa Hưng.

Đến tháng 11/2021, UBND tỉnh Nam Định ban hành hàng loạt quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại khu vực Cồn Xanh như: Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện của Công ty cổ phần Xuân Thiện Nam Định; Nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng của Công ty cổ phần Xuân Thiện Nghĩa Hưng...

Ngày 3/11/2021, UBND tỉnh Nam Định ra thông báo thu hồi giải phóng mặt bằng để phục vụ việc đầu tư dự án xây dựng nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng (tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng).

Theo hồ sơ, chính quyền tỉnh Nam Định xác định từ năm 2022, tất cả hợp đồng thuê đất đã hết hiệu lực, nên không được bồi thường.

Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Nghĩa Hưng đã 3 lần tổ chức đối thoại với người dân canh tác đầm tại khu vực Cồn Xanh. UBND tỉnh Nam Định cũng đã tổ chức đối thoại 5 lần, nhưng vẫn chưa đưa ra được sự thống nhất vì người dân yêu cầu số tiền hỗ trợ cao mức đền bù.