Bắt tạm giam nữ hiệu trưởng ở Bắc Giang

Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn 2 Vũ Thị Hải Truyền.

Sáng 18/6, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Duân - Trưởng Công an huyện Lục Ngạn - cho biết từ bài điều tra của báo Tiền Phong về dấu hiệu tham ô tài sản ở Trường Mầm non Quý Sơn 2 đăng ngày 6/6, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Công an huyện Lục Ngạn phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang vào cuộc xác minh vụ việc.

Đến ngày 8/6, Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã bắt khẩn cấp bà Vũ Thị Hải Truyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn 2 - để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền bà Truyền chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng. Ngày 16/6, Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Truyền về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan Công an thi hành hoạt động tố tụng với bà Truyền.

Trước đó, sáng 6/6, báo Tiền Phong đăng bài “Dấu hiệu tham ô tài sản tại một cơ sở giáo dục ở Bắc Giang”. Theo đó, 3 người không tham gia nấu ăn cho trẻ, nhưng nhà trường vẫn chi trả tiền lương đều đặn theo danh sách chi lương. Vụ việc có dấu hiệu lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền trái phép này kéo dài nhiều năm nay tại Trường Mầm non Quý Sơn số 2 (xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), gây dư luận xấu tại địa phương này thời gian qua.

Theo điều tra của phóng viên Tiền Phong, từ nhiều năm nay, số lượng các cô nấu ăn theo danh sách được Trường Mầm non Quý Sơn số 2 thuê và chi trả lương đều đặn mỗi tháng là 9 người.

Danh sách số lượng các cô nấu ăn lĩnh lương là 9 nhưng theo xác minh của phóng viên, chỉ có 6 cô đang làm việc tại đây, 3 cô còn lại dù có tên trong danh sách nhận lương, nhưng họ chưa từng đến trường lao động như hồ sơ hợp đồng với nhà trường. Bản chất ở đây có dấu hiệu của một thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền do phụ huynh đóng góp để nhà trường thuê nhân công nấu ăn cho trẻ theo quy định.

Trường Mầm non Quý Sơn 2. Ảnh: Tiền Phong.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, mức lương của những người nấu ăn cho trẻ hiện nay của nhà trường 4- 5 triệu đồng/tháng. Chỉ riêng với 3 nhân sự nấu ăn diện hợp thức hóa hồ sơ nói trên, thì số tiền mà Trường Mầm non Quý Sơn số 2 bị thất thoát có thể đã lên đến hàng trăm triệu đồng do phải chi tiền lương cho 3 định suất trên giấy trong nhiều năm qua.

Ngay sau khi báo Tiền Phong đăng bài “Dấu hiệu tham ô tài sản tại một cơ sở giáo dục ở Bắc Giang” vào sáng 6/6, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đã giao UBND huyện Lục Ngạn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, làm rõ nội dung phản ánh báo nêu về dấu hiệu tham ô tài sản ở Trường Mầm non Quý Sơn số 2; chỉ đạo giải quyết, xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định; kết quả thông tin đến báo Tiền Phong và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.