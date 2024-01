Bắt tạm giam đối tượng mua bán đất, chiếm đoạt tiền tỷ

Đối tượng Sự chỉ khu đất rộng hơn 10.000 m2 ở Phú Quốc cho đối tác, giới thiệu thuộc quyền sử dụng của anh ta, nhưng thực chất là đất rừng phòng hộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Sự (SN 1970, trú tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những bị hại của Sự là anh Trần (SN 1979) và chị Hoàng (SN 1979) cùng trú tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, Bắc Giang. Vốn quen biết Sự nên khi nghe Sự giới thiệu mở Văn phòng kinh doanh bất động sản tại thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang), anh Trần và chị Hoàng nói đang có 3 thửa đất ở tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử muốn bán, gồm thửa đất số 122 giá 2,6 tỷ đồng , thửa 123 giá 2,6 tỷ đồng và thửa 152 giá 3,1 tỷ đồng .

Sự tiếp tục giới thiệu đang sở hữu nhiều đất tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, rồi ngỏ ý muốn mua 2 lô đất của anh Trần và chị Trần bằng cách cấn trừ một phần diện tích đất nêu trên. Ngày 29/6/2022, 3 người đến bãi đất tại Ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tại đây Sự giới thiệu đây là đất thuộc quyền sở hữu của anh ta.

CQĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với Dương Văn Sự.

Sự thỏa thuận nếu 2 người bán cho Sự đất tại Tây Yên Tử, thì anh ta sẽ cắt 2.000 m2 ở vị trí lô góc 2 mặt tiền tại thửa đất diện tích 15.005,48 m2 ở Ấp Bãi Vòng sang tên cho.

Sau khi thỏa thuận, anh Trần và chị Hoàng đồng ý viết “Hợp đồng đặt cọc mua bán đất” và hẹn trong 6 tháng hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).

Ngày 5/7/2022, anh Trần, chị Hoàng và Sự đến UBND thị trấn Tây Yên Tử làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng 3 thửa đất. Trong đó, thửa đất số 122, 123 chuyển nhượng cho Sự. Sự cầm cố thế chấp vay được 2,6 tỷ đồng, không thực hiện nội dung đã thỏa thuận,

Cơ quan điều tra xác định thửa đất diện tích 15.005,48 m2 là đất rừng phòng hộ, không được cấp Giấy CNQSDĐ. Trước đó, Sự còn rao bán thửa đất này cho nhiều người bằng hình thức ký kết hợp đồng góp vốn, nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của những người đầu tư.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra mở rộng vụ án và thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan là người đầu tư (bị hại) biết liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật (điều tra viên Trần Nam).