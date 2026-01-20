Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang nhóm người nước ngoài đang tụ tập đánh bạc, thu giữ hơn 70 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm, đồng thời thực hiện cao điểm rà soát, xử lý người nước ngoài quá hạn tạm trú, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung lực lượng, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên tiến hành kiểm tra rà soát người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh, qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng Công an làm việc với các đối tượng, tập hợp vật chứng.

Khoảng 20h50 ngày 17/1/2026, tổ công tác phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo kiểm tra, phát hiện tại một nhà hàng Trung Quốc thuộc phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên (nhà hàng do một người Trung Quốc làm chủ) có 4 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc đang đánh bạc dưới hình thức chơi mạt chược sát phạt nhau bằng tiền; thu giữ tại chỗ 70,5 triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang; niêm phong tài liệu, vật chứng của vụ việc; đồng thời, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc được tiếp tục đấu tranh, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.