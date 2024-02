Bắt quả tang nhiều nữ nhân viên massage kích dục cho khách

Bắt tổng giám đốc công ty bất động sản trốn truy nã

0

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Bình Định đã phối hợp với Phòng CSGT Công an Quảng Ngãi bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đức Tuân (SN 1974, quê xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).