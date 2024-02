Bắt tổng giám đốc công ty bất động sản trốn truy nã

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Bình Định đã phối hợp với Phòng CSGT Công an Quảng Ngãi bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đức Tuân (SN 1974, quê xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Nguyễn Đức Tuân là tổng giám đốc Công ty đầu tư Bất động sản Thăng Long Land, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự” ngày 24/1/2024. Đối tượng truy nã Nguyễn Đức Tuân (bên phải) tại cơ quan công an. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành di lý Nguyễn Đức Tuân về Bình Định để điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật. Tủ sách pháp luật sẽ giúp độc giả của Znews có thể tìm đọc những cuốn sách về Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-tong-giam-doc-cong-ty-bat-dong-san-tron-truy-na-i723155/