Bắt quả tang một bác sĩ nhận tiền của người bệnh

Một bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk vừa bị công an bắt quả tang khi đang nhận tiền của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tâm thần.

Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk vừa có báo cáo liên quan đến việc viên chức bị bắt quả tang nhận tiền của người bệnh.

Theo đó, vào khoảng 12h55 ngày 27/12, ông Nguyễn Hữu Chương (bác sĩ điều trị thuộc khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu) bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang khi đang nhận tiền của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tâm thần để được cấp sổ điều trị ngoại trú và hưởng trợ cấp hàng tháng.

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk - nơi ông Chương làm việc

Trong quá trình làm việc, công an lấy lời khai của ông Nguyễn Hữu Chương ngay tại phòng trực của Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu. Đến khoảng 23h45 cùng ngày, công an áp giải ông Chương lên xe rời khỏi bệnh viện.

Cùng ngày 27/12, vào lúc 13h30, ông Lại Thái Công (Trưởng khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu) vừa vào tới khoa, thì công an gọi vào phòng riêng. Đến khoảng 13h45, ông Lại Thái Công bị công an đưa lên xe rời khỏi bệnh viện với lý do ban đầu là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính mọi hoạt động khám bệnh - hồi sức cấp cứu.

Hiện tại cơ quan công an vẫn tiếp tục làm việc với ban lãnh đạo bệnh viện và những cá nhân khác có liên quan. Phía bệnh viện cho biết sẽ phối hợp với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin và các nội dung khác liên quan.