Bắt quả tang 8 đối tượng đang 'phê đá' tại nhà

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết phối hợp bắt quả tang 8 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ tin báo của người dân, lúc 22h ngày 7/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an huyện Trần Đề, kiểm tra đột xuất nhà của Đỗ Trường An (SN 1992, ngụ ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề), bắt quả tang An cùng Lâm Thanh Quang, Lâm Thanh Tân, Trần Trung Kiên, Trần Thị Tuyết Phương, Huỳnh Hứa Anh Thư, Trần Vũ Phong và Trần Hoàng Tú đang trong cơn “phê đá”.

Các đối tượng "phê đá" bị bắt cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một số lượng ma túy đá mà các đối tượng đang sử dụng; dụng cụ để sử dụng ma túy cùng tang vật liên quan.