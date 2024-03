Bắt nữ đại gia lừa đảo mua nhà đất chiếm đoạt 80 tỷ đồng ở TP.HCM

Nam thanh niên bị bắt tạm giam vì dùng tiền giả

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an Cà Mau khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hải (SN 1998, ngụ phường 6, TP Cà Mau) về hành vi "Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".