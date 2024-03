Nam thanh niên bị bắt tạm giam vì dùng tiền giả

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an Cà Mau khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hải (SN 1998, ngụ phường 6, TP Cà Mau) về hành vi "Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận cần tiền để trả nợ, nên khi thấy trên mạng xã hội (MXH) rao bán tiền giả, Hải dùng 1,2 triệu đồng tiền thật đặt mua 5 triệu đồng tiền giả. Sau khi thỏa thuận xong, Hải đến tỉnh Kiên Giang nhận tiền giả mang về Cà Mau tiêu thụ. Lợi dụng đêm tối, những tiệm tạp hoá có người già trông coi, Hải mua đồ dùng có giá trị thấp và dùng tiền giả để trả tiền. Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hải. Kể từ ngày 7/3 đến nay, Hải đã tiêu thụ 4 tờ tiền giả trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Được biết, Hải vừa tốt nghiệp đại học, đang đi xin việc làm.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/sinh-vien-vua-ra-truong-bi-bat-vi-dung-tien-gia-i725557/