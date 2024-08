Bắt nhóm thanh thiếu niên đột nhập nhà dân trộm két sắt

Công an Đà Nẵng vừa bắt nhóm thanh thiếu niên đột nhập nhà dân, cửa hàng trộm két sắt lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 13/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đột nhập nhà dân, cửa hàng trộm tài sản.

Trước đó, ngày 12/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận tin báo của người dân với nội dung bị kẻ gian đột nhập vào nhà trên đường An Dương Vương để trộm cắp tài sản trong két sắt gồm tiền, vàng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định danh tính 4 nghi phạm độ tuổi từ 13-16 gồm N.V.A.T. (trú An Hải Bắc), P.G.K. (trú An Hải Tây), L.C.H. (trú phường Mân Thái) và N.H.A.K. (trú Mân Thái, cùng quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Từ chứng cứ thu thập được, trong ngày 12/8, công an bắt giữ N.V.A.T. và L.C.H.

Két sắt mà nhóm đối tượng vứt lại tại hiện trường, bên trong còn dây chuyền vàng. Ảnh: CACC.

Hai đối tượng khai nhận, khoảng 1h ngày 12/8, cả 4 đối tượng chạy trên 2 xe máy đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp.

Đến khoảng 3h cùng ngày, cả nhóm đột nhập cửa hàng số 131 Đỗ Bá (phường Mỹ An) lấy trộm tiền trong quầy bán hàng.

Khoảng 20 phút sau, cả nhóm tiếp tục đột nhập ngôi nhà trên đường An Dương Vương, lấy trộm két sắt mang đến ngã tư An Dương Vương - Hàm Tử đập phá lấy tiền rồi chia nhau. Do đêm tối, nhóm này không thấy sợi dây chuyền vàng bên trong nên bỏ lại cùng chiếc két sắt.

Ngoài ra, trong quá trình truy xét, công an làm rõ và bắt giữ thêm Huỳnh Gia Bảo (trú phường Thọ Quang, Sơn Trà) khi cùng với các đối tượng trong nhóm và Bùi Hoàng Nam (trú An Hải Bắc, Sơn Trà) đập phá một siêu thị trên đường An Thượng 2 vào rạng sáng 30/7.

Công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan.