Đi thăm người yêu, cô gái bị tài xế xe tải chặn đường hiếp dâm

Sau quãng đường dài đeo bám theo cô gái trẻ đi xe máy một mình giữa đêm khuya, gã tài xế xe tải đã chặn đường, thực hiện hành vi cưỡng bức nạn nhân.

Ngày 13/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trịnh Văn Nhất (31 tuổi, trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Cơ quan điều tra dẫn Trịnh Văn Nhất đến thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: Lạc Lạc.

Theo điều tra, khuya 10/8, chị N. (24 tuổi, quê Kiên Giang) chạy xe máy từ TPHCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu để thăm người yêu. Quá trình di chuyển, chị N. phát hiện có xe tải đông lạnh bám theo mình.

Khoảng 1h sáng hôm sau, khi đến đường Hội Bài - Phước Tân, đoạn khu vực đồi cừu xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, chị N. bị tài xế xe tải đông lạnh chặn lại. Lúc này, gã tài xế khống chế chị N., ép điều khiển xe máy chở tới bãi đất trống để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, gã tài xế ép buộc chị N. chở ra lại phương tiện của mình rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Suối Nghệ tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khoanh vùng và xác định nghi can là Trịnh Văn Nhất. Đến sáng ngày 12/8, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã chặn bắt được Nhất tại trạm thu phí, trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hướng về TPHCM.

Tại cơ quan công an, Nhất khai vào trưa 10/8, anh ta điều khiển xe tải đông lạnh đi mua hải sản tại chợ Bình Điền (TPHCM) để về TP Vũng Tàu bán. Khuya cùng ngày, khi đang lái xe, Nhất nhìn thấy chị N. chạy xe máy một mình, mặc quần ngắn nên nảy sinh ý định bám theo để chặn đường hiếp dâm.

Khi đến khu vực đồi cừu xã Suối Nghệ, Nhất cho xe vượt lên trước và đậu bên lề đường đợi cô gái để thực hiện hành vi đồi bại.