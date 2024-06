Bắt nhóm thanh niên chuyên trộm xe giữa đêm ở Huế

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa làm rõ, bắt giữ nhóm thanh niên chuyên lợi dụng đêm khuya để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy các loại.

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam giam đối với Nguyễn Xuân Thuận (SN 2006, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế có hành vi trộm cắp tài sản.

3 trong 4 thanh niên chuyên lợi dụng đêm khuya để trộm xe vừa bị Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công Quang.

Trước đó, ngày 21/5 anh Hoàng Ngọc V. (trú TP Huế) trình báo Công an phường Xuân Phú (TP Huế) bị kẻ gian lấy trộm xe mô tô Honda Wave đang để tại khu vực chung cư Vicoland.

Nhận được tin báo, Công an phường Xuân Phú nhanh chóng xác minh, truy xét. Đến 15h cùng ngày thì các cán bộ công an làm rõ, bắt giữ Nguyễn Xuân Thuận và Đoàn Lê Quốc Vũ (SN 2007); Nguyễn Văn Chấn Hưng (SN 2008) và Lê Quốc Thắng (SN 2007) cùng trú tại phường An Đông (TP Huế).

Đồng thời, thực hiện thu hồi tang vật của vụ trộm.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, nhóm thanh niên kể trên khai nhận, ngoài vụ trộm cắp trên chúng còn gây ra 3 vụ trộm xe khác. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng đêm khuya, xe để nơi vắng vẻ, không khóa cổ, mở xe nối dây điện cho xe nổ máy và tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, ngoài việc bắt tạm giam đối với Thuận, hiện đơn vị tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm số thanh niên còn lại là Đoàn Lê Quốc Vũ, Nguyễn Văn Chấn Hưng và Lê Quốc Thắng.

Cách đây 10 ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cũng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Công Nhật Trường (SN 2006, trú phường Gia Hội, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, lúc 3h ngày 16/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Huế nhận được tin báo của anh Phạm B. (SN 1990, trú phường Thuận An, TP Huế) bị kẻ gian phá cửa cổng, đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy SH BKS: 75AF- 178.94.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP. Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, truy xét kẻ gây án. Đến 10h cùng ngày lực lượng công an bắt giữ 3 kẻ gây án gồm Đặng Công Nhật Trường; Lê Vũ Quang Huy (cùng SN 2009) và Hà Văn Kiệt (SN 2008) cùng trú TP Huế.

Để phòng ngừa với tội phạm trộm cắp tài sản nhất là xe mô tô, Công an TP Huế đề nghị người dân không để xe ở nơi vắng vẻ, phải đưa vào bên trong nhà. Khi để xe nơi công cộng thì phải khóa cổ cẩn thận.

Tuyệt đối không cắm chìa khóa trên xe và để giấy tờ xe bên trong cốp xe tránh kẻ xấu lợi dung trộm cắp tài sản và dễ dang mang đi tiêu thụ.