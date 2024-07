Bắt nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam nhóm đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Nhóm này gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1989), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1992) và Lê Thanh Đức (SN 1991) cùng trú tại Hà Nội.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuyên. Ảnh: Công an Quảng Bình.

Kết quả điều tra xác định ngày 22/9-19/10/2023, các đối tượng nói trên sử dụng một phần mềm để gửi tin nhắn đến nhiều chủ thuê bao, dụ dỗ nhập thông tin số thẻ ngân hàng, ngày hết hạn, CVV và mã OTP và chiếm đoạt tài khoản người dùng.

Sau đó, lợi dụng cơ chế thanh toán trung gian, không dùng tiền mặt, nhóm đối tượng đã thực hiện 59 giao dịch, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng .

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,.