Bắt giam nguyên giám đốc quỹ tín dụng nhân dân ở miền Tây

Bà Trần Thị Hồng (nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Đại An) và 2 người khác bị cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (huyện Trà Cú).

3 bị can bị khởi tố hành vi“Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gồm: Bà Trần Thị Hồng (43 tuổi, nguyên giám đốc); Huỳnh Công Văn (56 tuổi, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm cán bộ tín dụng) và Tăng Vinh Quang (40 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng).

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam bà Trần Thị Hồng. Ảnh: H.Giang.

Theo kết quả điều tra, năm 2015-2018, 3 bị can Hồng, Văn và Quang, với chức năng, nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng.

Việc này đã tạo điều kiện cho các bị can khác trong cùng vụ án sử dụng hành vi gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng .

Cơ quan công an thi hành các quyết định đối với ông Huỳnh Công Văn. Ảnh: H.Giang.

Liên quan đến vụ án tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, từ năm 2023 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can.

Trong đó, 5 người bị khởi tố hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; 2 người bị bắt hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.