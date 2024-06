Bắt nhóm cá độ bóng đá có phó giám đốc trung tâm y tế ở Quảng Bình

Bắt tạm giam nguyên Phó trưởng ban Ban Nội chính Trung ương

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó trưởng ban Ban Nội chính Trung ương.