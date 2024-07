Bắt nguyên cán bộ ngân hàng sau 7 năm trốn truy nã

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Thị Hợi. Hợi là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt về 3 tội danh.

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cùng Công an Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Cục quản lý Xuất nhập cảnh bắt giữ Lê Thị Hợi (SN 1967, trú tại Tổ 10 khu 3 phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng Lê Thị Hợi tại cơ quan điều tra.

Trước đó, năm 2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của nhiều công dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tố cáo Lê Thị Hợi - nguyên cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh đã lợi dụng lòng tin để chuyển nhượng thửa đất bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỷ đồng .

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập là được; ngày 3/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Sau khi xác minh đối tượng Lê Thị Hợi đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 8/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Thị Hợi để tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng.