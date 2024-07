Nghệ An triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 27 bánh heroin

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, thu 27 bánh heroin, 5kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Tối 5/7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳ Hợp và các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án ma túy quy mô lớn, bắt 2 nghi phạm, thu giữ 27 bánh heroin, 5kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác.

Kẻ cầm đầu đường dây này là S.Đ.T., trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Đường dây này vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ nước ngoài thẩm lậu vào địa bàn khu vực biên giới, sau đó ngụy trang trong hàng hóa, gửi theo xe khách đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc, phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Lực lượng Công an kiểm tra tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định khen thưởng cho Ban chuyên án. Buổi lễ được tổ chức chiều 6/7 với sự tham dự của ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh.