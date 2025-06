Bất ngờ về Châu Bùi

Trước đó, ở live stage 1, Châu Bùi giữ vai trò đội trưởng của team Mặt trăng ôm mặt trời. Tiết mục Run theo phong cách đường phố mạnh mẽ, được quay bằng kỹ thuật one-shot, tạo ấn tượng. Trong đó, Châu Bùi đảm nhận khá nhiều vai trò. Ngoài ý tưởng về concept, fashionista còn tham gia vào khâu viết lời mới, hát và thể hiện một đoạn rap dài ở giữa tiết mục. Flow và delivery của Châu Bùi là điểm nhấn. Điệp khúc "Run, you better better run" mở màn và khép lại tiết mục.