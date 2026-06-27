Tin vui cho người chơi Liên Minh Huyền Thoại

Riot Games vừa chính thức xác nhận dự án League Classic sau nhiều tin đồn rò rỉ. Chế độ này hứa hẹn tái hiện nguyên bản tựa game trong ký ức từ hơn 10 năm trước của người hâm mộ.

Liên Minh Huyền Thoại phiên bản cổ điển từ hơn 10 năm trước sắp quay trở lại. Ảnh: YouTube.

Cộng đồng người hâm mộ trò chơi Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) vừa đón nhận một thông tin chấn động. Nhà phát hành Riot Games đã chính thức xác nhận sự tồn tại của dự án "League Classic" (Liên Minh Huyền Thoại Cổ Điển).

Động thái này diễn ra ngay sau khi các chuyên gia khai thác dữ liệu tìm thấy nhiều tệp tin đồ họa cũ trong máy chủ thử nghiệm PBE. Trước đó, một số cựu tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đã ẩn ý về đợt thử nghiệm nội bộ này.

Để phản hồi dư luận, đại diện Riot Games đã tung ra một đoạn video ngắn. Trong đó, ông Paul “Pabro” Bellezza, Giám đốc Sản xuất, và ông Andrei “Meddler” van Roon, Trưởng Studio LMHT, đã trực tiếp xác nhận dự án.

Theo các nguồn tin rò rỉ, chế độ Cổ Điển sẽ mang lại trải nghiệm hoài niệm cho những game LMHT kỳ cựu. Trò chơi dự kiến ra mắt với danh sách khoảng 60 vị tướng đời đầu. Người chơi sẽ được gặp lại những bộ kỹ năng nguyên thủy trước khi bị chỉnh sửa.

Toàn bộ hệ thống ngọc, bảng bổ trợ, trang bị cùng 40 vị tướng "sơ khai" sẽ được đưa trở lại chế độ này. Ảnh: LeagueOfLeaks/X.

Bản đồ Summoner's Rift phiên bản cũ với phong cách đồ họa, quái rừng và tông màu nguyên bản cũng sẽ quay trở lại.

Điểm đặc biệt nhất là chế độ này sẽ hoạt động trên một hệ thống hoàn toàn độc lập. Người chơi sẽ không dùng chung tiến trình với tài khoản hiện tại. Tất cả phải bắt đầu lại từ cấp độ 1 đến cấp độ 30.

Hệ thống Cửa hàng cũ cũng hồi sinh và sử dụng Điểm Thưởng (IP) thay vì Tinh Hoa Lam. Người chơi phải tự tích lũy tài nguyên để mua từng viên ngọc và thiết lập bảng bổ trợ cũ. Nhà phát hành hiện cũng cân nhắc triển khai chế độ Xếp Hạng riêng, chế độ Đấu với Máy và hệ thống Battle Pass (chơi game nhận thưởng) riêng cho phiên bản này.

Định hướng của Riot Games có sự khác biệt lớn so với các sản phẩm cổ điển khác trên thị trường. Họ không muốn đóng băng trò chơi ở một kỷ nguyên cố định mãi mãi. Thay vào đó, nhà phát hành hướng tới một mô hình linh hoạt và có sự cập nhật liên tục.

“Chúng tôi muốn tạo ra một trải nghiệm vừa mang tính hoài niệm nhưng vẫn phù hợp với tư duy của game thủ hiện đại”, giám đốc LMHT Paul “Pabro” Bellezza cho biết.

Dự án này được kỳ vọng là bước đi chiến lược của Riot Games. Phiên bản cổ điển có thể thu hút lượng lớn người chơi cũ quay trở lại, đồng thời tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ cho giải đấu quốc tế sắp tới.

Toàn bộ thông tin chi tiết về lối chơi và trailer chính thức sẽ được công bố vào ngày 11/7 tới đây. Sự kiện này sẽ diễn ra ngay tại trận Chung kết Tổng của giải đấu MSI 2026 ở Daejeon, Hàn Quốc.